Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Результаты матчей ЮАР. Премьершип 2025-2026

ЮАР. Премьершип (2025/2026), Переходные матчи Таблица
10 июня, 16:00
Кейптаун Сити
1 : 1
Магеси
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), Регулярный чемпионат, первый матч Таблица
30 мая, 16:00
Магеси
2 : 0
Кейптаун Сити
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 30 тур Таблица
23 мая, 16:00
Марумо Галлантс
0 : 0
Стелленбос
Завершен
23 мая, 16:00
Магеси
1 : 0
Ричардс-Бэй
Завершен
23 мая, 16:00
Кайзер Чифс
0 : 1
Чиппа Юнайтед
Завершен
23 мая, 16:00
Ламонтвиль Голден Эрроуз
0 : 0
ТС Гэлакси
Завершен
23 мая, 16:00
Орбит Колледж
0 : 2
Орландо Пайретс
Завершен
23 мая, 16:00
Сехухуне
2 : 2
Сивелеле
Завершен
23 мая, 16:00
Дурбан Сити
0 : 1
АмаЗулу
Завершен
3 мая, 16:00
Мамелоди Сандаунс
3 : 0
Полокване Сити
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 29 тур Таблица
16 мая, 16:00
Стелленбос
2 : 0
Орбит Колледж
Завершен
16 мая, 16:00
АмаЗулу
0 : 1
Кайзер Чифс
Завершен
16 мая, 16:00
Ричардс-Бэй
1 : 1
Сехухуне
Завершен
16 мая, 16:00
Полокване Сити
1 : 1
Марумо Галлантс
Завершен
16 мая, 16:00
Чиппа Юнайтед
0 : 2
Ламонтвиль Голден Эрроуз
Завершен
16 мая, 16:00
Сивелеле
1 : 0
Магеси
Завершен
16 мая, 16:00
Орландо Пайретс
0 : 0
Дурбан Сити
Завершен
12 мая, 20:30
ТС Гэлакси
3 : 2
Мамелоди Сандаунс
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 28 тур Таблица
10 мая, 18:30
Сехухуне
0 : 2
Кайзер Чифс
Завершен
9 мая, 16:00
Ламонтвиль Голден Эрроуз
0 : 0
Полокване Сити
Завершен
9 мая, 16:00
Орбит Колледж
0 : 0
АмаЗулу
Завершен
9 мая, 21:00
Магеси
0 : 3
Орландо Пайретс
Завершен
9 мая, 18:30
Мамелоди Сандаунс
7 : 4
Сивелеле
Завершен
9 мая, 16:00
Марумо Галлантс
1 : 1
Ричардс-Бэй
Завершен
9 мая, 16:00
ТС Гэлакси
1 : 1
Чиппа Юнайтед
Завершен
8 мая, 20:30
Дурбан Сити
0 : 0
Стелленбос
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 27 тур Таблица
6 мая, 20:30
АмаЗулу
1 : 1
Ламонтвиль Голден Эрроуз
Завершен
6 мая, 14:00
Чиппа Юнайтед
1 : 3
Сехухуне
Завершен
6 мая, 20:30
Марумо Галлантс
1 : 1
ТС Гэлакси
Завершен
6 мая, 20:30
Мамелоди Сандаунс
1 : 1
Кайзер Чифс
Завершен
6 мая, 20:30
Ричардс-Бэй
0 : 0
Полокване Сити
Завершен
5 мая, 20:30
Стелленбос
0 : 2
Орландо Пайретс
Завершен
5 мая, 20:30
Сивелеле
2 : 2
Дурбан Сити
Завершен
5 мая, 20:30
Магеси
1 : 2
Орбит Колледж
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 13 тур Таблица
29 апреля, 20:30
Полокване Сити
0 : 1
Мамелоди Сандаунс
Завершен
15 апреля, 20:30
Магеси
1 : 4
Кайзер Чифс
Завершен
26 ноября, 20:30
Орбит Колледж
1 : 2
Стелленбос
Завершен
25 ноября, 20:30
Орландо Пайретс
2 : 0
Чиппа Юнайтед
Завершен
23 ноября, 16:30
ТС Гэлакси
2 : 1
Ламонтвиль Голден Эрроуз
Завершен
23 ноября, 19:00
Ричардс-Бэй
0 : 0
Дурбан Сити
Завершен
22 ноября, 19:00
Марумо Галлантс
1 : 1
Сехухуне
Завершен
22 ноября, 16:30
АмаЗулу
2 : 0
Сивелеле
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 17 тур Таблица
29 апреля, 20:30
Сивелеле
2 : 0
Кайзер Чифс
Завершен
18 февраля, 20:30
Стелленбос
1 : 1
Магеси
Завершен
18 февраля, 20:30
Орландо Пайретс
1 : 2
Мамелоди Сандаунс
Завершен
1 февраля, 16:30
ТС Гэлакси
0 : 1
Сехухуне
Завершен
31 января, 16:30
Чиппа Юнайтед
2 : 0
Дурбан Сити
Завершен
31 января, 16:30
Марумо Галлантс
0 : 1
АмаЗулу
Завершен
31 января, 19:00
Полокване Сити
2 : 2
Орбит Колледж
Завершен
30 января, 20:30
Ричардс-Бэй
2 : 2
Ламонтвиль Голден Эрроуз
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 26 тур Таблица
26 апреля, 18:30
Ричардс-Бэй
0 : 0
Мамелоди Сандаунс
Завершен
26 апреля, 16:00
Полокване Сити
1 : 0
Стелленбос
Завершен
26 апреля, 16:00
Орландо Пайретс
1 : 1
Кайзер Чифс
Завершен
26 апреля, 16:00
ТС Гэлакси
0 : 0
Магеси
Завершен
25 апреля, 16:00
АмаЗулу
5 : 1
Чиппа Юнайтед
Завершен
25 апреля, 18:30
Сехухуне
1 : 1
Марумо Галлантс
Завершен
24 апреля, 20:30
Дурбан Сити
1 : 1
Орбит Колледж
Завершен
24 апреля, 20:30
Ламонтвиль Голден Эрроуз
0 : 0
Сивелеле
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 24 тур Таблица
22 апреля, 20:30
Мамелоди Сандаунс
1 : 1
Стелленбос
Завершен
12 апреля, 16:00
Кайзер Чифс
2 : 0
ТС Гэлакси
Завершен
12 апреля, 18:30
Марумо Галлантс
0 : 0
Орбит Колледж
Завершен
11 апреля, 21:00
Чиппа Юнайтед
1 : 1
Полокване Сити
Завершен
11 апреля, 18:30
Сехухуне
1 : 0
Магеси
Завершен
11 апреля, 16:00
Ламонтвиль Голден Эрроуз
1 : 0
Дурбан Сити
Завершен
11 апреля, 16:00
Сивелеле
1 : 1
АмаЗулу
Завершен
10 апреля, 20:30
Ричардс-Бэй
2 : 2
Орландо Пайретс
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 25 тур Таблица
19 апреля, 18:30
Магеси
5 : 2
Дурбан Сити
Завершен
19 апреля, 16:00
ТС Гэлакси
0 : 1
Ричардс-Бэй
Завершен
18 апреля, 16:00
Орландо Пайретс
3 : 0
АмаЗулу
Завершен
18 апреля, 16:00
Орбит Колледж
1 : 2
Ламонтвиль Голден Эрроуз
Завершен
18 апреля, 16:00
Марумо Галлантс
0 : 0
Сивелеле
Завершен
18 апреля, 18:30
Полокване Сити
0 : 0
Кайзер Чифс
Завершен
17 апреля, 20:30
Стелленбос
3 : 1
Сехухуне
Завершен
3 апреля, 20:30
Мамелоди Сандаунс
4 : 1
Чиппа Юнайтед
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 23 тур Таблица
8 апреля, 20:30
ТС Гэлакси
1 : 2
Полокване Сити
Завершен
7 апреля, 20:30
Орландо Пайретс
5 : 0
Ламонтвиль Голден Эрроуз
Завершен
7 апреля, 20:30
Ричардс-Бэй
2 : 1
Стелленбос
Завершен
7 апреля, 20:30
Чиппа Юнайтед
1 : 0
Сивелеле
Завершен
7 апреля, 20:30
Дурбан Сити
0 : 1
Мамелоди Сандаунс
Завершен
7 апреля, 20:30
Магеси
3 : 0
Марумо Галлантс
Завершен
6 апреля, 16:00
Орбит Колледж
1 : 3
Кайзер Чифс
Завершен
6 апреля, 18:30
АмаЗулу
2 : 2
Сехухуне
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 22 тур Таблица
22 марта, 18:30
Дурбан Сити
1 : 0
Ричардс-Бэй
Завершен
22 марта, 16:30
ТС Гэлакси
0 : 6
Орландо Пайретс
Завершен
22 марта, 16:30
Ламонтвиль Голден Эрроуз
1 : 0
Сехухуне
Завершен
22 марта, 16:30
Сивелеле
1 : 0
Орбит Колледж
Завершен
21 марта, 19:00
Кайзер Чифс
2 : 0
Магеси
Завершен
21 марта, 16:30
Стелленбос
2 : 1
Чиппа Юнайтед
Завершен
21 марта, 16:30
Полокване Сити
0 : 1
АмаЗулу
Завершен
17 марта, 20:30
Мамелоди Сандаунс
3 : 1
Марумо Галлантс
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 16 тур Таблица
18 марта, 20:30
Ламонтвиль Голден Эрроуз
1 : 1
Стелленбос
Завершен
28 января, 20:30
Марумо Галлантс
0 : 1
Кайзер Чифс
Завершен
25 января, 16:30
АмаЗулу
3 : 2
ТС Гэлакси
Завершен
25 января, 19:00
Дурбан Сити
1 : 0
Полокване Сити
Завершен
24 января, 16:30
Сехухуне
0 : 0
Орландо Пайретс
Завершен
24 января, 16:30
Орбит Колледж
0 : 1
Чиппа Юнайтед
Завершен
23 января, 20:30
Ричардс-Бэй
1 : 1
Сивелеле
Завершен
14 сентября, 16:00
Мамелоди Сандаунс
3 : 0
Магеси
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 21 тур Таблица
15 марта, 16:30
Кайзер Чифс
1 : 0
Дурбан Сити
Завершен
14 марта, 16:30
Марумо Галлантс
1 : 2
Ламонтвиль Голден Эрроуз
Завершен
14 марта, 16:30
Орландо Пайретс
1 : 1
Сивелеле
Завершен
14 марта, 19:00
Сехухуне
0 : 0
Полокване Сити
Завершен
14 марта, 19:00
АмаЗулу
2 : 1
Ричардс-Бэй
Завершен
14 марта, 16:30
Магеси
2 : 2
Чиппа Юнайтед
Завершен
13 марта, 20:30
Стелленбос
1 : 1
ТС Гэлакси
Завершен
10 марта, 20:30
Орбит Колледж
0 : 2
Мамелоди Сандаунс
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 15 тур Таблица
11 марта, 20:30
Орландо Пайретс
2 : 0
Ричардс-Бэй
Завершен
21 января, 20:30
ТС Гэлакси
2 : 0
Марумо Галлантс
Завершен
3 декабря, 20:30
Орбит Колледж
0 : 3
Дурбан Сити
Завершен
3 декабря, 20:30
Сивелеле
1 : 1
Мамелоди Сандаунс
Завершен
3 декабря, 20:30
Магеси
0 : 1
Сехухуне
Завершен
3 декабря, 20:30
Стелленбос
1 : 2
Полокване Сити
Завершен
3 декабря, 20:30
Чиппа Юнайтед
0 : 0
Кайзер Чифс
Завершен
2 декабря, 20:30
Ламонтвиль Голден Эрроуз
0 : 1
АмаЗулу
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 20 тур Таблица
4 марта, 20:30
Полокване Сити
1 : 2
Орландо Пайретс
Завершен
4 марта, 20:30
Мамелоди Сандаунс
2 : 1
Ламонтвиль Голден Эрроуз
Завершен
4 марта, 20:30
Чиппа Юнайтед
1 : 3
Марумо Галлантс
Завершен
4 марта, 20:30
Дурбан Сити
1 : 1
Сехухуне
Завершен
4 марта, 20:30
АмаЗулу
0 : 0
Магеси
Завершен
3 марта, 20:30
ТС Гэлакси
1 : 2
Орбит Колледж
Завершен
3 марта, 20:30
Ричардс-Бэй
1 : 0
Кайзер Чифс
Завершен
3 марта, 20:30
Сивелеле
0 : 0
Стелленбос
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 19 тур Таблица
1 марта, 16:30
Мамелоди Сандаунс
3 : 1
Сехухуне
Завершен
1 марта, 16:30
Марумо Галлантс
0 : 1
Дурбан Сити
Завершен
28 февраля, 19:00
Сивелеле
1 : 0
ТС Гэлакси
Завершен
28 февраля, 19:00
Ламонтвиль Голден Эрроуз
0 : 0
Чиппа Юнайтед
Завершен
28 февраля, 21:15
Орбит Колледж
0 : 0
Ричардс-Бэй
Завершен
28 февраля, 16:30
Кайзер Чифс
0 : 3
Орландо Пайретс
Завершен
27 февраля, 20:30
Магеси
0 : 2
Полокване Сити
Завершен
27 февраля, 20:30
Стелленбос
1 : 0
АмаЗулу
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 18 тур Таблица
24 февраля, 20:30
Кайзер Чифс
1 : 2
Стелленбос
Завершен
24 февраля, 20:30
АмаЗулу
0 : 1
Мамелоди Сандаунс
Завершен
15 февраля, 16:30
Сехухуне
2 : 0
Орбит Колледж
Завершен
14 февраля, 16:30
Орландо Пайретс
3 : 0
Марумо Галлантс
Завершен
14 февраля, 21:15
Чиппа Юнайтед
3 : 0
Ричардс-Бэй
Завершен
14 февраля, 19:00
Полокване Сити
0 : 0
Сивелеле
Завершен
13 февраля, 20:30
Магеси
0 : 2
Ламонтвиль Голден Эрроуз
Завершен
13 февраля, 20:30
Дурбан Сити
2 : 0
ТС Гэлакси
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 7 тур Таблица
3 февраля, 20:30
АмаЗулу
0 : 2
Орландо Пайретс
Завершен
7 декабря, 16:30
ТС Гэлакси
0 : 0
Кайзер Чифс
Завершен
21 сентября, 16:00
Полокване Сити
2 : 1
Чиппа Юнайтед
Завершен
20 сентября, 21:00
Мамелоди Сандаунс
3 : 1
Дурбан Сити
Завершен
20 сентября, 16:00
Магеси
2 : 0
Сивелеле
Завершен
20 сентября, 16:00
Сехухуне
1 : 0
Ламонтвиль Голден Эрроуз
Завершен
20 сентября, 21:00
Орбит Колледж
1 : 1
Марумо Галлантс
Завершен
20 сентября, 18:30
Стелленбос
0 : 1
Ричардс-Бэй
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 6 тур Таблица
31 января, 19:00
Орландо Пайретс
2 : 0
Магеси
Завершен
17 сентября, 20:30
Ричардс-Бэй
1 : 1
ТС Гэлакси
Завершен
17 сентября, 20:30
Марумо Галлантс
1 : 1
Мамелоди Сандаунс
Завершен
17 сентября, 20:30
Полокване Сити
2 : 1
Ламонтвиль Голден Эрроуз
Завершен
17 сентября, 20:30
АмаЗулу
2 : 1
Стелленбос
Завершен
16 сентября, 20:30
Дурбан Сити
2 : 0
Сивелеле
Завершен
16 сентября, 20:30
Кайзер Чифс
1 : 3
Сехухуне
Завершен
16 сентября, 20:30
Чиппа Юнайтед
2 : 1
Орбит Колледж
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 10 тур Таблица
27 января, 20:30
Сехухуне
0 : 2
Мамелоди Сандаунс
Завершен
22 октября, 20:30
Кайзер Чифс
0 : 0
Сивелеле
Завершен
22 октября, 20:30
Стелленбос
4 : 3
Ламонтвиль Голден Эрроуз
Завершен
22 октября, 20:30
Орландо Пайретс
1 : 0
Полокване Сити
Завершен
19 октября, 16:30
Марумо Галлантс
2 : 1
Чиппа Юнайтед
Завершен
18 октября, 16:30
АмаЗулу
1 : 0
Дурбан Сити
Завершен
18 октября, 18:30
Магеси
2 : 1
ТС Гэлакси
Завершен
17 октября, 20:30
Ричардс-Бэй
1 : 2
Орбит Колледж
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 14 тур Таблица
20 января, 20:30
Кайзер Чифс
1 : 0
Ламонтвиль Голден Эрроуз
Завершен
20 января, 20:30
Сехухуне
0 : 1
Стелленбос
Завершен
19 января, 20:30
Мамелоди Сандаунс
2 : 0
Орбит Колледж
Завершен
30 ноября, 16:30
Марумо Галлантс
1 : 1
Магеси
Завершен
29 ноября, 19:00
Сивелеле
0 : 0
Чиппа Юнайтед
Завершен
29 ноября, 16:30
Дурбан Сити
0 : 2
Орландо Пайретс
Завершен
29 ноября, 19:00
Полокване Сити
0 : 0
ТС Гэлакси
Завершен
28 ноября, 20:30
Ричардс-Бэй
2 : 0
АмаЗулу
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 12 тур Таблица
5 ноября, 20:30
Дурбан Сити
1 : 0
Марумо Галлантс
Завершен
5 ноября, 20:30
Стелленбос
0 : 2
Сивелеле
Завершен
5 ноября, 20:30
Мамелоди Сандаунс
1 : 0
ТС Гэлакси
Завершен
5 ноября, 20:30
Ламонтвиль Голден Эрроуз
1 : 3
Орландо Пайретс
Завершен
4 ноября, 20:30
АмаЗулу
0 : 1
Полокване Сити
Завершен
4 ноября, 20:30
Кайзер Чифс
4 : 1
Орбит Колледж
Завершен
4 ноября, 20:30
Чиппа Юнайтед
0 : 0
Магеси
Завершен
4 ноября, 20:30
Сехухуне
1 : 1
Ричардс-Бэй
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 11 тур Таблица
2 ноября, 16:30
ТС Гэлакси
2 : 0
Стелленбос
Завершен
2 ноября, 19:00
Ламонтвиль Голден Эрроуз
4 : 0
Марумо Галлантс
Завершен
1 ноября, 19:00
Полокване Сити
1 : 1
Ричардс-Бэй
Завершен
1 ноября, 16:30
Мамелоди Сандаунс
1 : 1
Орландо Пайретс
Завершен
1 ноября, 21:15
Чиппа Юнайтед
0 : 3
АмаЗулу
Завершен
1 ноября, 16:30
Орбит Колледж
3 : 1
Магеси
Завершен
31 октября, 20:30
Дурбан Сити
0 : 1
Кайзер Чифс
Завершен
31 октября, 20:30
Сивелеле
1 : 0
Сехухуне
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 9 тур Таблица
1 октября, 20:30
Кайзер Чифс
1 : 1
АмаЗулу
Завершен
30 сентября, 20:30
Орландо Пайретс
2 : 0
ТС Гэлакси
Завершен
28 сентября, 18:30
Чиппа Юнайтед
0 : 0
Стелленбос
Завершен
28 сентября, 16:00
Сивелеле
1 : 0
Марумо Галлантс
Завершен
27 сентября, 16:00
Ламонтвиль Голден Эрроуз
3 : 0
Орбит Колледж
Завершен
27 сентября, 21:00
Дурбан Сити
3 : 1
Магеси
Завершен
27 сентября, 18:30
Полокване Сити
1 : 0
Сехухуне
Завершен
27 сентября, 21:00
Мамелоди Сандаунс
4 : 1
Ричардс-Бэй
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 8 тур Таблица
24 сентября, 20:30
Сехухуне
1 : 1
Чиппа Юнайтед
Завершен
24 сентября, 20:30
Орбит Колледж
1 : 0
Полокване Сити
Завершен
24 сентября, 18:30
Кайзер Чифс
1 : 1
Марумо Галлантс
Завершен
24 сентября, 20:30
ТС Гэлакси
3 : 1
АмаЗулу
Завершен
24 сентября, 16:00
Ламонтвиль Голден Эрроуз
1 : 0
Мамелоди Сандаунс
Завершен
24 сентября, 20:30
Стелленбос
0 : 0
Дурбан Сити
Завершен
24 сентября, 20:30
Ричардс-Бэй
1 : 0
Магеси
Завершен
23 сентября, 20:30
Сивелеле
0 : 1
Орландо Пайретс
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 5 тур Таблица
31 августа, 16:00
Марумо Галлантс
1 : 1
Полокване Сити
Завершен
31 августа, 16:00
Чиппа Юнайтед
0 : 3
Орландо Пайретс
Завершен
30 августа, 18:30
Ламонтвиль Голден Эрроуз
0 : 1
Кайзер Чифс
Завершен
30 августа, 21:00
Орбит Колледж
1 : 3
ТС Гэлакси
Завершен
30 августа, 16:00
Магеси
1 : 1
АмаЗулу
Завершен
30 августа, 16:00
Стелленбос
0 : 1
Мамелоди Сандаунс
Завершен
30 августа, 18:30
Сехухуне
2 : 0
Дурбан Сити
Завершен
29 августа, 20:30
Сивелеле
0 : 0
Ричардс-Бэй
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 4 тур Таблица
27 августа, 20:30
Сехухуне
1 : 1
АмаЗулу
Завершен
27 августа, 20:30
Кайзер Чифс
0 : 0
Мамелоди Сандаунс
Завершен
27 августа, 20:30
Ламонтвиль Голден Эрроуз
2 : 1
Магеси
Завершен
26 августа, 20:30
Стелленбос
1 : 0
Марумо Галлантс
Завершен
26 августа, 20:30
Полокване Сити
0 : 0
Дурбан Сити
Завершен
26 августа, 20:30
Ричардс-Бэй
1 : 0
Чиппа Юнайтед
Завершен
26 августа, 20:30
Орландо Пайретс
1 : 0
Орбит Колледж
Завершен
26 августа, 20:30
ТС Гэлакси
2 : 0
Сивелеле
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 3 тур Таблица
20 августа, 20:30
Орландо Пайретс
1 : 0
Стелленбос
Завершен
20 августа, 20:30
Магеси
0 : 2
Мамелоди Сандаунс
Завершен
20 августа, 20:30
АмаЗулу
1 : 0
Марумо Галлантс
Завершен
19 августа, 20:30
Чиппа Юнайтед
1 : 4
ТС Гэлакси
Завершен
19 августа, 20:30
Орбит Колледж
0 : 3
Сехухуне
Завершен
19 августа, 20:30
Сивелеле
0 : 1
Полокване Сити
Завершен
19 августа, 20:30
Дурбан Сити
1 : 1
Ламонтвиль Голден Эрроуз
Завершен
19 августа, 20:30
Кайзер Чифс
1 : 0
Ричардс-Бэй
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 2 тур Таблица
13 августа, 20:30
Кайзер Чифс
1 : 0
Полокване Сити
Завершен
13 августа, 20:30
Сехухуне
1 : 0
ТС Гэлакси
Завершен
13 августа, 20:30
Ламонтвиль Голден Эрроуз
1 : 0
Ричардс-Бэй
Завершен
13 августа, 20:30
Дурбан Сити
1 : 0
Чиппа Юнайтед
Завершен
13 августа, 20:30
Магеси
1 : 1
Стелленбос
Завершен
12 августа, 20:30
Марумо Галлантс
2 : 1
Орландо Пайретс
Завершен
12 августа, 20:30
Орбит Колледж
1 : 0
Сивелеле
Завершен
12 августа, 20:30
Мамелоди Сандаунс
2 : 0
АмаЗулу
Завершен
ЮАР. Премьершип (2025/2026), 1 тур Таблица
10 августа, 16:00
ТС Гэлакси
0 : 2
Дурбан Сити
Завершен
10 августа, 18:30
Стелленбос
0 : 2
Кайзер Чифс
Завершен
9 августа, 21:00
Сивелеле
3 : 1
Ламонтвиль Голден Эрроуз
Завершен
9 августа, 16:00
Полокване Сити
0 : 0
Магеси
Завершен
9 августа, 18:30
Орландо Пайретс
0 : 1
Сехухуне
Завершен
9 августа, 16:00
Ричардс-Бэй
1 : 2
Марумо Галлантс
Завершен
9 августа, 16:00
АмаЗулу
1 : 0
Орбит Колледж
Завершен
9 августа, 16:00
Чиппа Юнайтед
1 : 1
Мамелоди Сандаунс
Завершен
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+
На страницу матча