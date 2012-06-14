Турнирная таблица ЮАР. Премьершип 2025-2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
4
5
10
11
12
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
21
6
3
58
12
46
69
30
20
8
2
57
21
36
68
30
15
9
6
33
19
14
54
30
13
8
9
32
28
4
47
30
11
11
8
32
27
5
44
30
11
8
11
34
33
1
41
30
9
13
8
21
21
0
40
30
10
9
11
25
26
-1
39
30
9
10
11
26
30
-4
37
30
8
13
9
24
28
-4
37
30
7
13
10
23
30
-7
34
30
8
8
14
30
38
-8
32
30
6
10
14
24
44
-20
28
31
6
9
16
26
43
-17
27
30
4
13
13
21
38
-17
25
30
6
6
18
21
47
-26
24
1
0
0
1
0
2
-2
0
Команда
3
4
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
3
0
40
13
27
39
15
10
3
2
25
5
20
33
15
8
3
4
20
13
7
27
15
7
6
2
14
7
7
27
15
7
5
3
15
7
8
26
15
7
4
4
14
9
5
25
15
7
4
4
16
12
4
25
15
5
8
2
16
12
4
23
15
5
7
3
13
11
2
22
15
6
3
6
16
17
-1
21
16
6
3
7
21
23
-2
21
15
6
3
6
17
19
-2
21
15
4
8
3
11
10
1
20
15
4
5
6
13
21
-8
17
15
2
9
4
11
13
-2
15
15
3
3
9
10
23
-13
12
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
4
6
11
12
14
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
11
3
1
33
7
26
36
15
8
5
2
17
7
10
29
15
8
5
2
17
8
9
29
15
6
4
5
19
16
3
22
15
5
5
5
10
11
-1
20
15
5
5
5
12
15
-3
20
15
3
7
5
10
13
-3
16
15
4
3
8
19
26
-7
15
15
3
5
7
11
17
-6
14
15
3
3
9
11
24
-13
12
15
2
5
8
13
19
-6
11
15
2
5
8
7
18
-11
11
15
2
5
8
11
23
-12
11
15
1
7
7
10
21
-11
10
15
2
4
9
10
25
-15
10
15
0
6
9
5
20
-15
6
1
0
0
1
0
2
-2
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире