Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Турнирная таблица ЮАР. Премьершип 2025-2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Орландо Пайретс
2
Мамелоди Сандаунс
3
Кайзер Чифс
4
АмаЗулу
5
Сехухуне
6
Ламонтвиль Голден Эрроуз
7
Полокване Сити
8
Дурбан Сити
9
Стелленбос
10
Сивелеле
11
Ричардс-Бэй
12
ТС Гэлакси
13
Чиппа Юнайтед
14
Магеси
15
Марумо Галлантс
16
Орбит Колледж
17
Кейптаун Сити
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
21
6
3
58
12
46
69
30
20
8
2
57
21
36
68
30
15
9
6
33
19
14
54
30
13
8
9
32
28
4
47
30
11
11
8
32
27
5
44
30
11
8
11
34
33
1
41
30
9
13
8
21
21
0
40
30
10
9
11
25
26
-1
39
30
9
10
11
26
30
-4
37
30
8
13
9
24
28
-4
37
30
7
13
10
23
30
-7
34
30
8
8
14
30
38
-8
32
30
6
10
14
24
44
-20
28
31
6
9
16
26
43
-17
27
30
4
13
13
21
38
-17
25
30
6
6
18
21
47
-26
24
1
0
0
1
0
2
-2
0
Команда
1
Мамелоди Сандаунс
2
Орландо Пайретс
3
АмаЗулу
4
Сивелеле
5
Ламонтвиль Голден Эрроуз
6
Дурбан Сити
7
Кайзер Чифс
8
Ричардс-Бэй
9
Сехухуне
10
Стелленбос
11
Магеси
12
ТС Гэлакси
13
Полокване Сити
14
Чиппа Юнайтед
15
Марумо Галлантс
16
Орбит Колледж
17
Кейптаун Сити
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
3
0
40
13
27
39
15
10
3
2
25
5
20
33
15
8
3
4
20
13
7
27
15
7
6
2
14
7
7
27
15
7
5
3
15
7
8
26
15
7
4
4
14
9
5
25
15
7
4
4
16
12
4
25
15
5
8
2
16
12
4
23
15
5
7
3
13
11
2
22
15
6
3
6
16
17
-1
21
16
6
3
7
21
23
-2
21
15
6
3
6
17
19
-2
21
15
4
8
3
11
10
1
20
15
4
5
6
13
21
-8
17
15
2
9
4
11
13
-2
15
15
3
3
9
10
23
-13
12
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
1
Орландо Пайретс
2
Кайзер Чифс
3
Мамелоди Сандаунс
4
Сехухуне
5
Полокване Сити
6
АмаЗулу
7
Стелленбос
8
Ламонтвиль Голден Эрроуз
9
Дурбан Сити
10
Орбит Колледж
11
ТС Гэлакси
12
Ричардс-Бэй
13
Чиппа Юнайтед
14
Сивелеле
15
Марумо Галлантс
16
Магеси
17
Кейптаун Сити
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
11
3
1
33
7
26
36
15
8
5
2
17
7
10
29
15
8
5
2
17
8
9
29
15
6
4
5
19
16
3
22
15
5
5
5
10
11
-1
20
15
5
5
5
12
15
-3
20
15
3
7
5
10
13
-3
16
15
4
3
8
19
26
-7
15
15
3
5
7
11
17
-6
14
15
3
3
9
11
24
-13
12
15
2
5
8
13
19
-6
11
15
2
5
8
7
18
-11
11
15
2
5
8
11
23
-12
11
15
1
7
7
10
21
-11
10
15
2
4
9
10
25
-15
10
15
0
6
9
5
20
-15
6
1
0
0
1
0
2
-2
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
⚡️ Участник ЧМ-2026 умер в 25 лет
11 июля
6
Названа слабейшая команда ЧМ-2026
14 июня
12
Тренер сборной ЮАР сегодня установит рекорд ЧМ
11 июня
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+