21.06.2025, суббота, 19:00
Клубный чемпионат мира, группа F, 2 тур
Клубный чемпионат мира, группа F, 2 тур
3 : 4
Завершен
Составы команд
Мамелоди Сандаунс
Мамелоди Сандаунс
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
4-3-1-2
30
Уильямс
24
20
Кекана
29
Лунга
25
Мудау
4
Мокоена
17
Мэттьюз
11
18
Зване
13
Рейнерс
15
Рибейро
3-2-1-3-1
1
Кобель
5
Бенсебаини
25
Зюле
3
Антон
27
Коуто
24
Свенссон
13
Гросс
7
Беллингем
8
Брандт
8
Нмеча
9
Гирасси
17
Мэттьюз
27
Морена
27
Морена
17
Мэттьюз
4
Мокоена
23
Адамс
23
Адамс
4
Мокоена
15
Рибейро
9
Салес
9
Салес
15
Рибейро
13
Рейнерс
35
Мотиба
35
Мотиба
13
Рейнерс
25
Зюле
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
25
Зюле
8
Нмеча
20
Забитцер
20
Забитцер
8
Нмеча
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
9
Гирасси
14
Адейеми
14
Адейеми
9
Гирасси
7
Беллингем
14
Байер
14
Байер
7
Беллингем
Остались в запасе
Мамелоди Сандаунс
Боруссия Д
1
Денис Оньянго
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
28
Zuko Mdunyelwa
ЦЗ
31
Mosa Lebusa
ЦЗ
40
Мотоби Мвала
ЦЗ
42
Malibongwe Khoza
ЦП
15
Батуси Аубаас
ЦП
35
Neo Maema
ЦП
21
Sphelele Mkhulise
ЦП
43
Kutlwano Letlhaku
ЦП
38
Петер Шалулиле
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
33
Александер Майер
ВР
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Денис Оньянго
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
28
Zuko Mdunyelwa
ЦЗ
31
Mosa Lebusa
ЦЗ
40
Мотоби Мвала
ЦЗ
42
Malibongwe Khoza
ЦП
15
Батуси Аубаас
ЦП
35
Neo Maema
ЦП
21
Sphelele Mkhulise
ЦП
43
Kutlwano Letlhaku
ЦП
38
Петер Шалулиле
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Мамелоди Сандаунс - Боруссия Д
2
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
9
15
Офсайды
1
2
Количество передач
584
388
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Мамелоди Сандаунс» против «Боруссии Д», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мамелоди Сандаунс» – «Боруссия Д»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»