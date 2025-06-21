Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Мамелоди Сандаунс» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2025

«Мамелоди Сандаунс» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2025

21 июня 2025, 17:50
Мамелоди Сандаунс
21.06.2025, суббота, 19:00
Клубный чемпионат мира, группа F, 2 тур
3 : 4
Завершен
Боруссия Д
11' Л. Рибейро 62' И. Рейнерс 90' Л. Мотиба
16' Ф. Нмеча 34' С. Гирасси 45' Д. Беллингем 59' Х. Мудау (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мамелоди Сандаунс
30
Ронвен Уильямс
ВР
24
Keanu Cupido
ЦЗ
20
Грант Кекана
ЦЗ
29
Дивайн Лунга
ЦЗ
25
Хулисо Мудау
ПЗ
4
Тебохо Мокоена
ЦП
17
Ташрик Мэттьюз
ЦП
11
Marcelo Allende
ЦП
18
Темба Зване
(К) АП
15
Лукас Рибейро
ЦФ
13
Икраам Рейнерс
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
7
Джоб Беллингем
АП
8
Юлиан Брандт
(К) АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Мамелоди Сандаунс
1
Денис Оньянго
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
28
Zuko Mdunyelwa
ЦЗ
31
Mosa Lebusa
ЦЗ
40
Мотоби Мвала
ЦЗ
27
Тапело Морена
ПЗ
42
Malibongwe Khoza
ЦП
15
Батуси Аубаас
ЦП
35
Neo Maema
ЦП
21
Sphelele Mkhulise
ЦП
43
Kutlwano Letlhaku
ЦП
23
Джейден Адамс
АП
38
Петер Шалулиле
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
4-3-1-2
30
Уильямс
24
20
Кекана
29
Лунга
25
Мудау
4
Мокоена
17
Мэттьюз
11
18
Зване
13
Рейнерс
15
Рибейро
3-2-1-3-1
1
Кобель
5
Бенсебаини
25
Зюле
3
Антон
27
Коуто
24
Свенссон
13
Гросс
7
Беллингем
8
Брандт
8
Нмеча
9
Гирасси
17
Мэттьюз
27
Морена
27
Морена
17
Мэттьюз
4
Мокоена
23
Адамс
23
Адамс
4
Мокоена
15
Рибейро
9
Салес
9
Салес
15
Рибейро
13
Рейнерс
35
Мотиба
35
Мотиба
13
Рейнерс
25
Зюле
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
25
Зюле
8
Нмеча
20
Забитцер
20
Забитцер
8
Нмеча
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
9
Гирасси
14
Адейеми
14
Адейеми
9
Гирасси
7
Беллингем
14
Байер
14
Байер
7
Беллингем
Остались в запасе
Мамелоди Сандаунс
Боруссия Д
1
Денис Оньянго
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
28
Zuko Mdunyelwa
ЦЗ
31
Mosa Lebusa
ЦЗ
40
Мотоби Мвала
ЦЗ
42
Malibongwe Khoza
ЦП
15
Батуси Аубаас
ЦП
35
Neo Maema
ЦП
21
Sphelele Mkhulise
ЦП
43
Kutlwano Letlhaku
ЦП
38
Петер Шалулиле
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
33
Александер Майер
ВР
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Денис Оньянго
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
28
Zuko Mdunyelwa
ЦЗ
31
Mosa Lebusa
ЦЗ
40
Мотоби Мвала
ЦЗ
42
Malibongwe Khoza
ЦП
15
Батуси Аубаас
ЦП
35
Neo Maema
ЦП
21
Sphelele Mkhulise
ЦП
43
Kutlwano Letlhaku
ЦП
38
Петер Шалулиле
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Мамелоди Сандаунс - Боруссия Д
2
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
9
15
Офсайды
1
2
Количество передач
584
388
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
5
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Мамелоди Сандаунс» против «Боруссии Д», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мамелоди Сандаунс»«Боруссия Д»

«Мамелоди Сандаунс» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Боруссия Д Мамелоди Сандаунс
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
2
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
3
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
2
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
2
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
11
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+