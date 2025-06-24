25 июня 2025 года на стадионе Хард Рок Стэдиум состоится матч Клубного чемпионата мира между командами «Мамелоди Сандаунз» и «Флуминенсе». Обе команды продемонстрировали хорошие результаты в своих последних матчах, но разница в атакующем потенциале может сыграть решающую роль в этой встрече.

«Мамелоди Сандаунз»

«Мамелоди Сандаунз» показал сильный характер в последних играх, но в матче с «Боруссией Дортмунд» они проиграли в сумасшедшем поединке с результатом 3:4. За последние 5 матчей команда забивает в среднем 1.60 гола за игру, но также пропускает 1.40 гола за игру. Это говорит о том, что команда может создавать опасные моменты в атаке, но при этом у неe есть определeнные проблемы в обороне. В домашних матчах они остаются сильными, не проигрывая в 6 из 8 последних игр. Однако для победы в таком тяжeлом матче с командой уровня «Флуминенсе» им нужно будет улучшить свою защиту и использовать домашнее преимущество.

«Флуминенсе»

«Флуминенсе» находит свою форму после хорошей победы над «Ульсан ХД» (4:2), продемонстрировав отличную атакующую игру. За последние 5 матчей «Флуминенсе» забивает в среднем 2.00 гола за игру и пропускает 0.60 гола. Это означает, что они находятся в отличной форме как в атаке, так и в обороне. Они не проигрывают в последних 8 играх, и их защитная линия выглядит намного крепче, чем у «Мамелоди Сандаунз». В этой встрече «Флуминенсе» будет являться фаворитом, особенно учитывая, что они нацелены на дальнейшее продвижение в турнире.

Факты о командах

«Мамелоди Сандаунз»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за матч.

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей.

Забивает в 11 последних матчах.

«Флуминенсе»

В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за матч.

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.

Не проигрывает в 8 последних матчах.

Забивает в 8 из 10 последних матчей.

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 3 Забитых мячей 4 3 В среднем за матч 4 Крупнейшая победа 4:3 Самый результативный матч: 3:4 Клубный чемпионат мира, 2 тур Мамелоди Сандаунс 3 : 4 Боруссия Д

Прогноз на матч «Мамелоди Сандаунз» – «Флуминенсе»

«Флуминенсе» продемонстрировал отличную форму и в атаке, и в обороне в последних матчах, и они должны подтвердить статус фаворита в этом поединке. В то же время, «Мамелоди Сандаунз» будет бороться за победу на своeм поле, но их проблемы в обороне, а также трудности в игре против сильных соперников могут привести к поражению. Ожидаем, что «Флуминенсе» победит, но «Мамелоди Сандаунз» вполне может забить хотя бы один гол.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Флуминенсе».

Рекомендованные ставки