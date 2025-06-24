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Прогноз на точный счет матча «Мамелоди Сандаунз» – «Флуминенсе»: Клубный чемпионат мира, 25 июня 2025

24 июня 2025 9:13
Мамелоди Сандаунс - Боруссия Д
21 июн. 2025, суббота 19:00 | Клубный чемпионат мира, группа F, 2 тур
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6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Флуминенсе»
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25 июня 2025 года на стадионе Хард Рок Стэдиум состоится матч Клубного чемпионата мира между командами «Мамелоди Сандаунз» и «Флуминенсе». Обе команды продемонстрировали хорошие результаты в своих последних матчах, но разница в атакующем потенциале может сыграть решающую роль в этой встрече.

«Мамелоди Сандаунз»

«Мамелоди Сандаунз» показал сильный характер в последних играх, но в матче с «Боруссией Дортмунд» они проиграли в сумасшедшем поединке с результатом 3:4. За последние 5 матчей команда забивает в среднем 1.60 гола за игру, но также пропускает 1.40 гола за игру. Это говорит о том, что команда может создавать опасные моменты в атаке, но при этом у неe есть определeнные проблемы в обороне. В домашних матчах они остаются сильными, не проигрывая в 6 из 8 последних игр. Однако для победы в таком тяжeлом матче с командой уровня «Флуминенсе» им нужно будет улучшить свою защиту и использовать домашнее преимущество.

«Флуминенсе»

«Флуминенсе» находит свою форму после хорошей победы над «Ульсан ХД» (4:2), продемонстрировав отличную атакующую игру. За последние 5 матчей «Флуминенсе» забивает в среднем 2.00 гола за игру и пропускает 0.60 гола. Это означает, что они находятся в отличной форме как в атаке, так и в обороне. Они не проигрывают в последних 8 играх, и их защитная линия выглядит намного крепче, чем у «Мамелоди Сандаунз». В этой встрече «Флуминенсе» будет являться фаворитом, особенно учитывая, что они нацелены на дальнейшее продвижение в турнире.

Факты о командах

«Мамелоди Сандаунз»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей.
  • Забивает в 11 последних матчах.

«Флуминенсе»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Не проигрывает в 8 последних матчах.
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
3
Забитых мячей
4
3
В среднем за матч
4
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  3:4
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Мамелоди Сандаунс
3 : 4
21.06.2025
Боруссия Д

Прогноз на матч «Мамелоди Сандаунз» – «Флуминенсе»

«Флуминенсе» продемонстрировал отличную форму и в атаке, и в обороне в последних матчах, и они должны подтвердить статус фаворита в этом поединке. В то же время, «Мамелоди Сандаунз» будет бороться за победу на своeм поле, но их проблемы в обороне, а также трудности в игре против сильных соперников могут привести к поражению. Ожидаем, что «Флуминенсе» победит, но «Мамелоди Сандаунз» вполне может забить хотя бы один гол.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Флуминенсе».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Флуминенсе» – коэффициент 6.20
  • Индивидуальный тотал «Флуминенсе» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Оба тайма: победа «Флуминенсе» – коэффициент 2.50

6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Флуминенсе»
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Автор: Гроховский Сергей
Клубный чемпионат мира Боруссия Д Мамелоди Сандаунс
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