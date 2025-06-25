25.06.2025, среда, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа F, 3 тур
Клубный чемпионат мира, группа F, 3 тур
0 : 0
Завершен
Составы команд
Мамелоди Сандаунс
Мамелоди Сандаунс
26
Reyaad Pieterse
ВР
1
Денис Оньянго
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
28
Zuko Mdunyelwa
ЦЗ
40
Мотоби Мвала
ЦЗ
31
Mosa Lebusa
ЦЗ
27
Тапело Морена
ПЗ
42
Malibongwe Khoza
ЦП
15
Батуси Аубаас
ЦП
35
Neo Maema
ЦП
21
Sphelele Mkhulise
ЦП
43
Kutlwano Letlhaku
ЦП
23
Джейден Адамс
АП
38
Петер Шалулиле
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
4-2-1-3
30
Уильямс
24
20
Кекана
29
Лунга
25
Мудау
4
Мокоена
11
18
Зване
17
Мэттьюз
13
Рейнерс
15
Рибейро
3-3-2-2
1
Фабио
2
Хавьер
22
Фрейтес
6
Рене
16
Нонато
35
Насименту
8
Мартинелли
17
Каноббио
11
Ариас
14
Кано
4
Игнасио
24
31
31
24
18
Зване
43
43
18
Зване
4
Мокоена
23
Адамс
23
Адамс
4
Мокоена
15
Рибейро
38
Шалулиле
38
Шалулиле
15
Рибейро
17
Мэттьюз
9
Салес
9
Салес
17
Мэттьюз
16
Нонато
3
Силва
3
Силва
16
Нонато
35
Насименту
6
Берналь
6
Берналь
35
Насименту
8
Мартинелли
45
Лима
45
Лима
8
Мартинелли
17
Каноббио
20
Кено
20
Кено
17
Каноббио
14
Кано
27
Эвералдо
27
Эвералдо
14
Кано
Остались в запасе
Мамелоди Сандаунс
Флуминенсе
26
Reyaad Pieterse
ВР
1
Денис Оньянго
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
28
Zuko Mdunyelwa
ЦЗ
40
Мотоби Мвала
ЦЗ
27
Тапело Морена
ПЗ
42
Malibongwe Khoza
ЦП
15
Батуси Аубаас
ЦП
35
Neo Maema
ЦП
21
Sphelele Mkhulise
ЦП
Главный тренер
Мигел Кардозу
98
Витор Эудес
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
19
Рубен Лескано
ЦП
10
Гансо
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
7
Хоакин Лавега
ЦП
17
Пауло Байя
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
26
Reyaad Pieterse
ВР
1
Денис Оньянго
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
28
Zuko Mdunyelwa
ЦЗ
40
Мотоби Мвала
ЦЗ
27
Тапело Морена
ПЗ
42
Malibongwe Khoza
ЦП
15
Батуси Аубаас
ЦП
35
Neo Maema
ЦП
21
Sphelele Mkhulise
ЦП
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
19
Рубен Лескано
ЦП
10
Гансо
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
7
Хоакин Лавега
ЦП
17
Пауло Байя
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Главный тренер
Фернандо Диниз
Мамелоди Сандаунс
Точно не сыграют
Флуминенсе
Точно не сыграют
Статистика матча Мамелоди Сандаунс - Флуминенсе
2
3
Всего ударов по воротам
7
6
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
13
12
Офсайды
4
6
Количество передач
554
258
Сейвы
0
3
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Мамелоди Сандаунс» против «Флуминенсе», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мамелоди Сандаунс» – «Флуминенсе»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»