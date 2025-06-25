Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Мамелоди Сандаунс» – «Флуминенсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2025

«Мамелоди Сандаунс» – «Флуминенсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2025

25 июня 2025, 20:50
Мамелоди Сандаунс
25.06.2025, среда, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа F, 3 тур
0 : 0
Завершен
Флуминенсе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Мамелоди Сандаунс
30
Ронвен Уильямс
ВР
24
Keanu Cupido
ЦЗ
20
Грант Кекана
ЦЗ
29
Дивайн Лунга
ЦЗ
25
Хулисо Мудау
ПЗ
4
Тебохо Мокоена
ЦП
11
Marcelo Allende
ЦП
18
Темба Зване
(К) АП
17
Ташрик Мэттьюз
ЛФ
15
Лукас Рибейро
ЦФ
13
Икраам Рейнерс
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
6
Рене
ЛЗ
22
Хуан Пабло Фрейтес
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
(К) ЛВ
16
Нонато
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
4
Игнасио
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Мамелоди Сандаунс
26
Reyaad Pieterse
ВР
1
Денис Оньянго
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
28
Zuko Mdunyelwa
ЦЗ
40
Мотоби Мвала
ЦЗ
31
Mosa Lebusa
ЦЗ
27
Тапело Морена
ПЗ
42
Malibongwe Khoza
ЦП
15
Батуси Аубаас
ЦП
35
Neo Maema
ЦП
21
Sphelele Mkhulise
ЦП
43
Kutlwano Letlhaku
ЦП
23
Джейден Адамс
АП
38
Петер Шалулиле
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
6
Факундо Берналь
ОП
19
Рубен Лескано
ЦП
10
Гансо
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
7
Хоакин Лавега
ЦП
45
Лима
ПВ
17
Пауло Байя
ЦФ
20
Кено
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
4-2-1-3
30
Уильямс
24
20
Кекана
29
Лунга
25
Мудау
4
Мокоена
11
18
Зване
17
Мэттьюз
13
Рейнерс
15
Рибейро
3-3-2-2
1
Фабио
2
Хавьер
22
Фрейтес
6
Рене
16
Нонато
35
Насименту
8
Мартинелли
17
Каноббио
11
Ариас
14
Кано
4
Игнасио
24
31
31
24
18
Зване
43
43
18
Зване
4
Мокоена
23
Адамс
23
Адамс
4
Мокоена
15
Рибейро
38
Шалулиле
38
Шалулиле
15
Рибейро
17
Мэттьюз
9
Салес
9
Салес
17
Мэттьюз
16
Нонато
3
Силва
3
Силва
16
Нонато
35
Насименту
6
Берналь
6
Берналь
35
Насименту
8
Мартинелли
45
Лима
45
Лима
8
Мартинелли
17
Каноббио
20
Кено
20
Кено
17
Каноббио
14
Кано
27
Эвералдо
27
Эвералдо
14
Кано
Остались в запасе
Мамелоди Сандаунс
Флуминенсе
26
Reyaad Pieterse
ВР
1
Денис Оньянго
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
28
Zuko Mdunyelwa
ЦЗ
40
Мотоби Мвала
ЦЗ
27
Тапело Морена
ПЗ
42
Malibongwe Khoza
ЦП
15
Батуси Аубаас
ЦП
35
Neo Maema
ЦП
21
Sphelele Mkhulise
ЦП
Главный тренер
Мигел Кардозу
98
Витор Эудес
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
19
Рубен Лескано
ЦП
10
Гансо
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
7
Хоакин Лавега
ЦП
17
Пауло Байя
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
26
Reyaad Pieterse
ВР
1
Денис Оньянго
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
28
Zuko Mdunyelwa
ЦЗ
40
Мотоби Мвала
ЦЗ
27
Тапело Морена
ПЗ
42
Malibongwe Khoza
ЦП
15
Батуси Аубаас
ЦП
35
Neo Maema
ЦП
21
Sphelele Mkhulise
ЦП
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
19
Рубен Лескано
ЦП
10
Гансо
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
7
Хоакин Лавега
ЦП
17
Пауло Байя
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Главный тренер
Фернандо Диниз
Мамелоди Сандаунс
Точно не сыграют
S. Nyanga
Флуминенсе
Точно не сыграют
Исаке
АП
Отавио
ОП
Riquelme
ЦФ
Йеферсон Сотельдо
ЦП
Статистика матча Мамелоди Сандаунс - Флуминенсе
2
3
Всего ударов по воротам
7
6
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
13
12
Офсайды
4
6
Количество передач
554
258
Сейвы
0
3
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Мамелоди Сандаунс» против «Флуминенсе», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мамелоди Сандаунс» – «Флуминенсе»

«Мамелоди Сандаунс» – «Флуминенсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Флуминенсе Мамелоди Сандаунс
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
2
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
4
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
2
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
2
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
12
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+