21 июня в рамках 2-го тура Клубного чемпионата мира встретятся южноафриканский клуб «Мамелоди Сандаунз» и немецкая «Боруссия Д». Ожидается, что это будет захватывающее противостояние, где «Боруссия Д» будет фаворитом, однако южноафриканский клуб намерен удивить. «Мамелоди Сандаунз» показал неплохие результаты на международной арене, но с таким соперником, как «Боруссия Д», задача будет непростой.

«Мамелоди Сандаунз»

«Мамелоди Сандаунз» в последние недели продолжает показывать стабильные результаты как на внутренней, так и на международной арене. В их активе победа в последнем матче Клубного чемпионата мира против «Ульсана ХД», а также неплохие результаты в Лиге чемпионов Африки. Однако команда не отличалась особой результативностью в последних играх, забив всего 8 голов в 5 матчах.

Форма команды:

В последних 5 играх: 8 забитых и 3 пропущенных гола;

Средний показатель забитых голов за игру: 1.6;

Средний показатель пропущенных голов за игру: 0.6;

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей.

Хотя «Мамелоди Сандаунз» имеет хорошую оборону, им предстоит столкнуться с мощной атакой «Боруссии Д», которая является одним из самых результативных клубов Германии.

«Боруссия Д»

«Боруссия Д» демонстрирует отличные результаты в Бундеслиге и в международных турнирах. В последнем матче Клубного чемпионата мира команда сыграла вничью с «Флуминенсе», но в последних играх показывает уверенную игру. «Боруссия Д» забивает в среднем 2.8 гола за игру, что делает их атакующую линию очень опасной. Несмотря на это, «Боруссия Д» также не лишена слабых мест в защите, что подтверждает их последние пропущенные голы.

Форма команды:

В последних 5 играх: 14 забитых и 4 пропущенных гола;

Средний показатель забитых голов за игру: 2.8;

Средний показатель пропущенных голов за игру: 0.8;

Не проигрывает в 8 последних матчах.

«Боруссия Д» продолжает впечатлять своей атакой, но в матчах против команд, играющих в обороне, как у «Мамелоди Сандаунз», немецкому клубу предстоит приложить максимум усилий для победы.

Ключевые факты перед матчем

«Боруссия Д» забивает в 7 из 9 последних матчей.

В последних 5 играх «Мамелоди Сандаунз»: 8 забитых и 3 пропущенных гола (средний показатель 1.6 и 0.6 соответственно).

В последних 5 играх «Боруссия Д»: 14 забитых и 4 пропущенных гола (средний показатель 2.8 и 0.8 соответственно).

«Мамелоди Сандаунз» не проигрывает в 10 из 12 последних матчей.

«Боруссия Д» не проигрывает в 8 последних матчах.

Анализ и прогноз

«Боруссия Д» будет фаворитом этого матча, исходя из своей стабильной формы и мощной атакующей линии. «Мамелоди Сандаунз» может оказать сопротивление, но вряд ли им удастся остановить атакующих игроков немецкого клуба. Команда из Южной Африки показала хорошие результаты в обороне, но «Боруссия Д» обладает слишком большой глубиной состава и атакующими возможностями, чтобы не наказать ошибки защиты.

Рекомендации по ставкам: