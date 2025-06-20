Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Мамелоди Сандаунз» – «Боруссия Д»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2025 с коэффициентом 1.85

20 июня 2025 11:19
Мамелоди Сандаунс - Боруссия Д
21 июн. 2025, суббота 19:00 | Клубный чемпионат мира, группа F, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Боруссии Д»
Сделать ставку

21 июня в рамках 2-го тура Клубного чемпионата мира встретятся южноафриканский клуб «Мамелоди Сандаунз» и немецкая «Боруссия Д». Ожидается, что это будет захватывающее противостояние, где «Боруссия Д» будет фаворитом, однако южноафриканский клуб намерен удивить. «Мамелоди Сандаунз» показал неплохие результаты на международной арене, но с таким соперником, как «Боруссия Д», задача будет непростой.

«Мамелоди Сандаунз»

«Мамелоди Сандаунз» в последние недели продолжает показывать стабильные результаты как на внутренней, так и на международной арене. В их активе победа в последнем матче Клубного чемпионата мира против «Ульсана ХД», а также неплохие результаты в Лиге чемпионов Африки. Однако команда не отличалась особой результативностью в последних играх, забив всего 8 голов в 5 матчах.

Форма команды:

  • В последних 5 играх: 8 забитых и 3 пропущенных гола;
  • Средний показатель забитых голов за игру: 1.6;
  • Средний показатель пропущенных голов за игру: 0.6;
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей.

Хотя «Мамелоди Сандаунз» имеет хорошую оборону, им предстоит столкнуться с мощной атакой «Боруссии Д», которая является одним из самых результативных клубов Германии.

«Боруссия Д»

«Боруссия Д» демонстрирует отличные результаты в Бундеслиге и в международных турнирах. В последнем матче Клубного чемпионата мира команда сыграла вничью с «Флуминенсе», но в последних играх показывает уверенную игру. «Боруссия Д» забивает в среднем 2.8 гола за игру, что делает их атакующую линию очень опасной. Несмотря на это, «Боруссия Д» также не лишена слабых мест в защите, что подтверждает их последние пропущенные голы.

Форма команды:

  • В последних 5 играх: 14 забитых и 4 пропущенных гола;
  • Средний показатель забитых голов за игру: 2.8;
  • Средний показатель пропущенных голов за игру: 0.8;
  • Не проигрывает в 8 последних матчах.

«Боруссия Д» продолжает впечатлять своей атакой, но в матчах против команд, играющих в обороне, как у «Мамелоди Сандаунз», немецкому клубу предстоит приложить максимум усилий для победы.

Ключевые факты перед матчем

  • «Боруссия Д» забивает в 7 из 9 последних матчей.
  • В последних 5 играх «Мамелоди Сандаунз»: 8 забитых и 3 пропущенных гола (средний показатель 1.6 и 0.6 соответственно).
  • В последних 5 играх «Боруссия Д»: 14 забитых и 4 пропущенных гола (средний показатель 2.8 и 0.8 соответственно).
  • «Мамелоди Сандаунз» не проигрывает в 10 из 12 последних матчей.
  • «Боруссия Д» не проигрывает в 8 последних матчах.

Анализ и прогноз

«Боруссия Д» будет фаворитом этого матча, исходя из своей стабильной формы и мощной атакующей линии. «Мамелоди Сандаунз» может оказать сопротивление, но вряд ли им удастся остановить атакующих игроков немецкого клуба. Команда из Южной Африки показала хорошие результаты в обороне, но «Боруссия Д» обладает слишком большой глубиной состава и атакующими возможностями, чтобы не наказать ошибки защиты.

Рекомендации по ставкам:

  • Победа «Боруссии Д» – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Боруссии Д» больше 2.5 – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

1.85
Победа «Боруссии Д»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Клубный чемпионат мира Боруссия Д Мамелоди Сандаунс
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 1
6.00
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа D, 2 тур
Саудовская Аравия - США
Точный счёт 2:1 в пользу США
Матч завершен
0 : 1
5.50
Клубный чемпионат мира, группа B, 2 тур
ПСЖ - Ботафого
Точный счёт 2:0 в пользу «ПСЖ»
Матч завершен
0 : 1
1.90
Клубный чемпионат мира, группа B, 2 тур
ПСЖ - Ботафого
Победа «ПСЖ» с форой -1.5
Матч завершен
1 : 1
7.00
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа D, 2 тур
Тринидад и Тобаго - Гаити
Точный счёт 2:3 в пользу Гаити
Матч завершен
1 : 3
6.00
Клубный чемпионат мира, группа B, 2 тур
Сиэтл - Атлетико
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 