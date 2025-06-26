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ЮАР. Премьершип
Команды
Мамелоди Сандаунс
Новости
€ 21 млн
Мамелоди Сандаунс - новости команды
Претория
ЮАР. Премьершип
Стадион:
Лофтус Версфельд
Сайт:
http://sundownsfc.co.za/
Тренер:
Мигел Кардозу
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Расписание
Таблица
Названа причина смерти футболиста сборной ЮАР Адамса
11 июля
3
⚡️ Участник ЧМ-2026 умер в 25 лет
11 июля
6
Реакция «Локомотива» на удаление Монтеса в матче ЧМ-2026 за фол на Хулисо Мудау
12 июня
1
Известны 5 участников Межконтинентального кубка, где сыграет «ПСЖ» с Сафоновым
1 июня
3
Клубный ЧМ. «Боруссия» победила (1:0) «Ульсан Хендэ» и выиграла группу
2025.06.26 00:01
Трансляция
«Мамелоди Сандаунс» – «Флуминенсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2025
2025.06.25 20:50
«Мамелоди Сандаунз» – «Флуминенсе»: прогноз и ставки на матч 25 июня 2025 с коэффициентом 1.85
2025.06.24 13:14
Прогноз на точный счет матча «Мамелоди Сандаунз» – «Флуминенсе»: Клубный чемпионат мира, 25 июня 2025
2025.06.24 09:49
Фото
«Боруссия» провела тайм матча клубного ЧМ без запасных на скамейке
2025.06.21 21:17
Клубный ЧМ. Гол Беллингема помог «Боруссии» победить южноафриканцев (4:3)
2025.06.21 20:56
Трансляция
«Мамелоди Сандаунс» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2025
2025.06.21 17:50
«Мамелоди Сандаунз» – «Боруссия Д»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2025 с коэффициентом 1.85
2025.06.20 11:05
Прогноз на точный счeт матча «Мамелоди Сандаунз» – «Боруссия Д»: Клубный чемпионат мира, 21 июня 2025
2025.06.20 08:59
Клубный ЧМ. «Интер» пропустил гол от Серхио Рамоса и сыграл вничью с мексиканским клубом
2025.06.18 07:50
Итоговая пятерка претендентов на приз игроку года в Африке
2024.11.18 22:10
10 номинантов на приз имени Льва Яшина от France Football – среди них двое из стран СНГ
2024.09.04 23:00
1
Фото
Салах, Марез, Кулибали и Обамеянг вошли в сборную года в Африке
2019.01.09 00:56
1
Салах, Обамеянг, Марез и Мане – номинанты на приз футболисту года в Африке
2018.12.14 15:26
4
Лучший бомбардир чемпионата ЮАР может продолжить карьеру в «Ростове»
2018.05.20 16:15
10
«Барселона» сыграет товарищеский матч в ЮАР в честь 100 лет со дня рождения Манделы
2018.05.10 15:43
Фото
Болт подписал контракт с лидером чемпионата ЮАР
2018.02.27 10:41
6
Фото
Болт: «Здорово, что у меня есть возможность пройти просмотр в «Боруссии»
2018.01.30 08:53
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