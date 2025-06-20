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Прогноз на точный счёт матча «Мамелоди Сандаунз» – «Боруссия Д»: Клубный чемпионат мира, 21 июня 2025

20 июня 2025 8:42
Мамелоди Сандаунс - Боруссия Д
21 июн. 2025, суббота 19:00 | Клубный чемпионат мира, группа F, 2 тур
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Боруссии Д»
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На стадионе TQL Stadium 21 июня встретятся действующий чемпион Южной Африки «Мамелоди Сандаунз» и немецкий гранд «Боруссия Д». Обе команды подошли к матчу с высокими целями, однако их старт в турнире получился разным: африканский клуб одолел «Ульсан», а дортмундцы не смогли вскрыть оборону «Флуминенсе».

«Мамелоди Сандаунз»

Южноафриканский коллектив демонстрирует стабильность и уверенность. Команда проиграла лишь один матч из последних пяти, при этом отличаясь забитыми мячами в каждом из них. «Сандаунз» добились минимальной победы над «Ульсаном» и подтвердили, что умеют использовать даже ограниченные шансы. Однако в игре против мощной «Боруссии» этого может быть недостаточно: оборона будет испытываться постоянно.

«Боруссия Д»

Немцы идут на серии из восьми матчей без поражений, причeм в пяти из последних поединков забили 14 голов. Хотя встреча с «Флуминенсе» завершилась нулевой ничьей, это скорее следствие низкой реализации, чем плохой игры. Дортмундцы уверенно действуют в атаке, в обороне – стабильно: в среднем менее одного пропущенного гола за матч в последних встречах. Против африканцев они выйдут фаворитами и будут играть первым номером.

Факты о командах:

«Мамелоди Сандаунз»

  • Забивает в 10 матчах подряд
  • В 5 последних играх – 1.6 гола за матч
  • В обороне надeжны: 0.6 пропущенного гола в среднем за игру
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

«Боруссия Д»

  • Серия из 8 матчей без поражений
  • В 5 последних встречах – 2.8 гола за матч
  • Лишь 4 пропущенных мяча за последние 5 игр
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей

Прогноз на матч «Мамелоди Сандаунз» – «Боруссия Д»

Ожидается интересный тактический матч: «Сандаунз» с плотной обороной и быстрой атакой против более сильной, вариативной и сбалансированной «Боруссии». У дортмундцев выше уровень индивидуального мастерства и глубина состава, что может стать определяющим. Тем не менее, африканский клуб не выглядит безнадeжно – их дисциплина позволяет рассчитывать на достойное сопротивление.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Боруссии Д».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Боруссии Д» – коэффициент 6.50
  • Победа «Боруссии Д» – коэффициент 1.65
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Боруссии Д»
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Автор: Ланьков Роман
Клубный чемпионат мира Боруссия Д Мамелоди Сандаунс
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