На стадионе TQL Stadium 21 июня встретятся действующий чемпион Южной Африки «Мамелоди Сандаунз» и немецкий гранд «Боруссия Д». Обе команды подошли к матчу с высокими целями, однако их старт в турнире получился разным: африканский клуб одолел «Ульсан», а дортмундцы не смогли вскрыть оборону «Флуминенсе».

«Мамелоди Сандаунз»

Южноафриканский коллектив демонстрирует стабильность и уверенность. Команда проиграла лишь один матч из последних пяти, при этом отличаясь забитыми мячами в каждом из них. «Сандаунз» добились минимальной победы над «Ульсаном» и подтвердили, что умеют использовать даже ограниченные шансы. Однако в игре против мощной «Боруссии» этого может быть недостаточно: оборона будет испытываться постоянно.

«Боруссия Д»

Немцы идут на серии из восьми матчей без поражений, причeм в пяти из последних поединков забили 14 голов. Хотя встреча с «Флуминенсе» завершилась нулевой ничьей, это скорее следствие низкой реализации, чем плохой игры. Дортмундцы уверенно действуют в атаке, в обороне – стабильно: в среднем менее одного пропущенного гола за матч в последних встречах. Против африканцев они выйдут фаворитами и будут играть первым номером.

Факты о командах:

«Мамелоди Сандаунз»

Забивает в 10 матчах подряд

В 5 последних играх – 1.6 гола за матч

В обороне надeжны: 0.6 пропущенного гола в среднем за игру

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

«Боруссия Д»

Серия из 8 матчей без поражений

В 5 последних встречах – 2.8 гола за матч

Лишь 4 пропущенных мяча за последние 5 игр

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Прогноз на матч «Мамелоди Сандаунз» – «Боруссия Д»

Ожидается интересный тактический матч: «Сандаунз» с плотной обороной и быстрой атакой против более сильной, вариативной и сбалансированной «Боруссии». У дортмундцев выше уровень индивидуального мастерства и глубина состава, что может стать определяющим. Тем не менее, африканский клуб не выглядит безнадeжно – их дисциплина позволяет рассчитывать на достойное сопротивление.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Боруссии Д».

Рекомендованные ставки: