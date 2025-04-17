Тренер «Интера» рассказал, за счет чего удалось пройти «Баварию» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2) в Милане.

«Прекрасный вечер. Наши болельщики помогли нам в матчах против очень сильной команды. Соперник провел две отличные игры. Но мы хотели выйти в следующий раунд любой ценой. Мы наслаждались этим вечером, для чего приложили много усилий. Мы помогали друг другу – это единственный способ победить команду такого уровня.

Второй тайм мы начали хорошо, Лаутаро [Мартинесу] удалось сравнять счет, а Павар вывел нас вперед. В последние 15 минут «Бавария» также повысила интенсивность, выпустив Комана и Гнабри.

Всегда нужно учитывать, против кого играешь. «Бавария» победил на Сан-Сиро в четырех последних матчах. Мы знали, что будут трудности.

Очень счастливы и полны гордости из-за выхода в полуфинал. Хотим продолжать наше путешествие. Надеемся, что вернутся в строй некоторые игроки, которые могут нам помочь.

Нужно наслаждаться такими вечерами. Мы добились большого успеха, ведь нельзя каждый раз выходить в полуфинал. Мы гордимся этим», – сказал Индзаги.