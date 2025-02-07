Индзаги прокомментировал первый разгром «Интера» за 6 лет

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвели итоги гостевого перенесенного матча 14-го тура Серии A с «Фиорентиной» (0:3).
«Мы полностью провалили этот матч, проиграли по всем статьям. Мы заслужили поражение. Поздравляю «Фиорентину».
Мы не лучшим образом реагировали на ситуации на поле, и тревожные звонки были еще в первом тайме. Я первый, кто ответственен за произошедшее. Мы проанализируем это поражение, сейчас не время драматизировать – это не конец света.
Вместе с тем я не хочу оправдываться или слышать об усталости – мы просто не показали того, что обычно показываем на поле. Сейчас есть повод сердиться, но мы должны постараться начать по новой наилучшим образом. Нам все еще есть за что бороться», – сказал Индзаги.
- Этот матч доигрывался с 1 декабря, потому что изначально был прерван из-за проблем со здоровьем у хавбека «фиалок» Эдоардо Бове. Тогда он упал на поле на 17-й минуте встречи, потеряв сознание.
- Голы у «Фиорентины» забили Лука Раньери (60-я минута) и дважды Мойзе Кен (68-я и 89-я).
- «Интер» идет 2-м в Серии A с 51 очком после 23 матчей. Отставание от «Наполи» составляет 3 балла. «Фиорентина» занимает 4-ю строчку с 42 очками.
- «Интер» не проигрывал с разницей в три или более голов с 19 мая 2019 года. Тогда «Наполи» дома крупно обыграл «нерадзурри» (4:1) в 37-м туре чемпионата Италии.