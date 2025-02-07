Индзаги прокомментировал первый разгром «Интера» за 6 лет

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвели итоги гостевого перенесенного матча 14-го тура Серии A с «Фиорентиной» (0:3).

«Мы полностью провалили этот матч, проиграли по всем статьям. Мы заслужили поражение. Поздравляю «Фиорентину».

Мы не лучшим образом реагировали на ситуации на поле, и тревожные звонки были еще в первом тайме. Я первый, кто ответственен за произошедшее. Мы проанализируем это поражение, сейчас не время драматизировать – это не конец света.

Вместе с тем я не хочу оправдываться или слышать об усталости – мы просто не показали того, что обычно показываем на поле. Сейчас есть повод сердиться, но мы должны постараться начать по новой наилучшим образом. Нам все еще есть за что бороться», – сказал Индзаги.