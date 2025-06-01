Индзаги объяснил позорное поражение «Интера» в финале ЛЧ

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал комментарии по итогам проигранного финала Лиги чемпионов.

Миланцы потерпели поражение 0:5 от «ПСЖ».

Они уступили во 2-м финале ЛЧ за 3 года.

«Я горжусь этими ребятами. Сегодня мы встретились с командой, которая заслужила победить, которая возможно, сильнее, чем мы.

Мы плохо вошли в игру, пропустили голы, а затем стали играть слишком широко, облегчив задачу «ПСЖ». Мы пропустили голы, которые никогда не пропускали до сегодняшнего дня.

Это ужасное поражение не перечеркивает того, что мы сделали. Мы должны были работать лучше, в первую очередь я. Да, в этом сезоне мы без титулов, но это нормально, нужно отдать должное этой команде», – сказал Индзаги.