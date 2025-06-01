Черчесов – о финале Лиги чемпионов: «Интер» закатали в асфальт»

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Интер» (5:0).

«Интер» проиграл финал ЛЧ и в 2023 году.

Также в этом сезоне миланцы не взяли скудетто.

«ПСЖ» взял ЛЧ впервые.

– Что скажете о сенсационном счете для финала Лиги чемпионов?

– Понятно, что подобного никто не ожидал, и я в том числе. Но ведь каждый матч, особенно такого уровня, – это отдельная история. Итоговый счет абсолютно по делу, да еще ведь «ПСЖ» не все свои моменты использовал.

«Интер», по сути, закатали в асфальт: игра итальянцев была беспомощной и какой-то обреченной, причем с самого начала. Они регулярно проигрывали на всех участках поля, выглядели уставшими и измотанными, словно из них вынули батарейки. Игроки «ПСЖ» на фоне тяжеловесных соперников летали по полю, предстали ловкими и быстрыми. Абсолютно по всем позициям французская команда превзошла итальянскую. Замены тоже показали разный уровень – как мастерства, так и готовности.

– Насколько виноват Симоне Индзаги в этом позорном по счету и игре поражении в финале?

– Не знаю, что там у них сломалось внутри накануне финала. Ни с «Баварией», ни с «Барселоной» ведь «Интер» так беспомощно не смотрелся: там были огонь и несгибаемый характер. В Мюнхене же словно появилась другая команда. Возможно, не хватило энергии на длинный сезон и на все турниры, команда-то достаточно возрастная. Может быть, еще и свежие слухи о переезде Индзаги в Саудовскую Аравию негативно повлияли на раздевалку...

В Мюнхене меня, в частности, удивило, что «Интер» гораздо раньше «ПСЖ» приехал на стадион, значительно раньше соперника вышел на разминку и слишком долго, на мой взгляд, ее проводил. Французы же словно не чувствовали напряжения: приехали – размялись – сыграли в удовольствие. Как будто это был для них не финал Лиги чемпионов, а встреча на предсезонном турнире!

Однако одно поражение не может перечеркнуть всего того позитивного, что сделал Индзаги в «Интере» за эти годы. Он выиграл скудетто в прошлом сезоне, а в этом был в шаге от него до последнего тура. «Интер» взял при Индзаги еще несколько титулов, а в Лиге чемпионов дважды за три года играл в финале, причем в прошлый раз смотрелся практически на равных с «Манчестер Сити «. Думаю, что «Интер» заинтересован в том, чтобы Симоне остался в клубе. Ну а что он сам думает об этом, мы скоро узнаем. В любом случае Индзаги – сильный тренер с титулами, а один даже крупно проигранный матч не может отменить его достоинств: без работы он точно не останется.

– В какой компании вы смотрели финал? С кем удалось повидаться в Мюнхене в эти дни?

– На матче я был с сыном. Поездку организовал мой земляк Аслан Хаблиев. Партнером Аслана по бизнесу в компании Loewe является Килиан Мбаппе. Изначально мы думали, что мадридский «Реал» привычно доберется до финала Лиги чемпионов, но этого не случилось. А сам Килиан не прилетел в Мюнхен, потому что для него текущий сезон еще не окончен... Что касается моих встреч, то накануне и в день матча повидался с зарубежными коллегами, пообщался с людьми из УЕФА, с которыми раньше встречался на международных семинарах. В целом поездка получилась содержательной – как с эмоциональной, так и с практической точки зрения.