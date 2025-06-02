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  • Болельщиков «Спартака» арестовали и оштрафовали на финале ЛЧ

Болельщиков «Спартака» арестовали и оштрафовали на финале ЛЧ

2 июня, 15:00
14

На финале Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Интер» (5:0) присутствовали болельщики из России. Их задержали и оштрафовали.

«Два болельщика «Спартака» из подмосковного Зеленограда были задержаны и оштрафованы немецкой полицией в день финала Лиги чемпионов за попытку пройти на игру без билетов.

Четверо россиян, у которых было два билета, смогли пройти два первых кордона, передавая телефоны с билетами друг другу под забором, но на третьем не получилось: их задержали при попытке пролезть под турникетом. Двое остальных благополучно попали на «Альянц Арену».

Обоих задержанных оштрафовали (почему-то на разные суммы – 400 и 200 евро соответственно) и отпустили после матча. Один из них мог выйти и в конце первого тайма, но предпочел посмотреть финал на своем смартфоне, сидя в отделении на территории стадиона в тридцати метрах от трибун. По словам болельщиков, полицейские вели себя по отношению к ним вежливо, шутили и при первой же просьбе принесли питьевую воду», – сообщил источник.

Ситуацию прокомментировал один из болельщиков.

«Самое смешное, что я закрыл свой гештальт – побывать на «Альянц Арене» на финале Лиги чемпионов (отделение полиции находится на цокольном этаже стадиона), но, как говорится, есть нюанс. Полицейские тоже посмеялись над этим фактом. В отделении шел матч по телевизору и один из копов был в футболке «ПСЖ» и с кобурой на поясе. Они спрашивали, за кого болею я в финале и за какой клуб вообще.

Много смеялись, особенно над фактом, что мы купили скриншот билета в каком-то телеграм-канале – по нашей легенде. Один из следователей был очень удивлен, что мы приехали специально на матч из России, более того, несколько раз «выразил респект» и спросил, нравится ли нам Мюнхен», – сказал фанат.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Интер ПСЖ Спартак
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Комментарии (14)
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АК 68
1748866689
"На игре присутствовали :Аршавин, Черчесов, Слуцкий." - по любому это те самые безбилетники, которые лазили под турникетом.
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fakeid
1748867363
я даже знаю, с какими флагами эти спартачи поехали в мюнхен, чтобы их приняли за своих) а для тех, кто не в курсе, посмотрите их прошлый выезд, набрав в гугл картинках 3 слова: "спартак торпедо лондон". гы-гы!
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FFR
1748873178
Нарушать законы в крови российского человека, оплатили в сумме 600 евро штрафа, могли бы купить 2 билета за эту сумму и спокойно смотреть матч с трибун стадиона.
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Garrincha58
1748874498
Писали Соболев поехал на финал ЛЧ
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ivany4
1748875513
Хотелось бы знать к каким клубам питают любовь остальные 4 болельщиков?? Смею предположить, что двое были за Наполи, а другие 2 за ПСЖ. А все вместе они незаконно пересекли границу.)) Хотя тематика новости мне нравиться Лига чемпионов - Россия - Премьер-лига - Интер - ПСЖ - Спартак.))
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alefreddy
1748880815
отчаянные ребята
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Mladiс
1748891629
Свиноты даже тут не смогли)))
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