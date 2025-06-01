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  • Мостовой: «Интер» сыграл в финале ЛЧ так, будто его тренировал Абаскаль, а ассистентом был Тедеско»

Мостовой: «Интер» сыграл в финале ЛЧ так, будто его тренировал Абаскаль, а ассистентом был Тедеско»

1 июня 2025, 15:55
11

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от финала ЛЧ «ПСЖ» – «Интер» (5:0).

«Интер» на поле так и не вышел. Итальянская команда не показала вообще ничего. Это не уровень финалиста Лиги чемпионов. Да, «ПСЖ» в отличной форме, все футболисты были готовы на 100% к этому финалу, но это все равно не оправдывает итальянский клуб.

«Интер» играл так, как будто его тренировал Гильермо Абаскаль, а ассистентом был Доменико Тедеско – абсолютно бездарно», – сказал Мостовой.

  • «Интер» проиграл финал ЛЧ и в 2023 году.
  • Также в этом сезоне миланцы не взяли скудетто.
  • «ПСЖ» взял ЛЧ впервые.

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Источник: «РБ Спорт»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Атлетико Сан-Луис Интер ПСЖ Тедеско Доменико Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (11)
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...уефан
1748782954
...наверное, дойдёт до того, что Мостовой заведёт рыжего кота и назовёт его "Абаскаль", да и будет гнобить по любому поводу и без...
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DOCTOR PENALTY
1748782991
Аплодирую Царю! В десяточку!!! """"
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timon2401
1748783080
Как футболист Саня хороший, как эксперт гавно
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alefreddy
1748785399
тренировал его царек мостовой а эти получше будут
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k611
1748791619
Как же он достал испанского тренера. Сколько можно...
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Romio-xxx
1748796250
Мостовой что ли из бСенита вырос?Только Спартак и его тренеров поливает гамном.Ублю-ди-на кака я то стало уже.Все новости от него -одно отвращение.
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Александр.Т.
1748797230
))) по другому царь сказал что тренер Интера не футбольный человек))
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SLADE2019
1748849344
Всегда стараюсь видеть позитив в его высказываниях, но с Абаскалем и Тедеско он мало того, что перебарщивает, но он уже откровенную несусветицу несет. Абаскаль и Тедеско медали приносили команде (я хоть и иронически слегка к медалям, кроме золотых отношусь). А что твой Станкович? Хотелось бы услышать, ну да ладно и так все понятно. Справедливо надо было бы написать (сказать), что Интер выглядел, как будто его Станкович готовил.
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ZeBolotny
1748875157
"Интер" сыграл так, словно его "тренировал" Мостовой)))
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Каратель помойников
1748878930
И вправду все футболеры мостовые умом слабы
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