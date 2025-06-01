Мостовой: «Интер» сыграл в финале ЛЧ так, будто его тренировал Абаскаль, а ассистентом был Тедеско»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от финала ЛЧ «ПСЖ» – «Интер» (5:0).

«Интер» на поле так и не вышел. Итальянская команда не показала вообще ничего. Это не уровень финалиста Лиги чемпионов. Да, «ПСЖ» в отличной форме, все футболисты были готовы на 100% к этому финалу, но это все равно не оправдывает итальянский клуб.

«Интер» играл так, как будто его тренировал Гильермо Абаскаль, а ассистентом был Доменико Тедеско – абсолютно бездарно», – сказал Мостовой.