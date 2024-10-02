Индзаги похвалил «Интер» после разгрома «Црвены Звезды»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (4:0) высказался об игре своей команды.

«Ребята сыграли хорошо – они приложили все усилия против команды, которая приехала сюда играть в довольно оборонительный футбол. Мы хорошо двигали мяч; после гола у нас было еще пару моментов. За исключением пары контратак и первых пяти минут второго тайма, все прошло хорошо.

Мы хотели выиграть после игры в Манчестере. Мы должны продолжать в том же духе.

Я получил ответы, которые хотел. Я доволен. Тареми и Арнаутович выкладываются по полной. Мне приходится делать выбор от игры к игре. Они заслужили этот шанс и очень хорошо им воспользовались. Получить такой отклик – это очень обнадеживающе», – сказал Индзаги.