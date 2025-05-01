Тренер «Интера» Индзаги высказался о результате матча с «Барселоной»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал комментарии по итогам гостевой игры с «Барселоной».

Первый полуфинал Лиги чемпионов завершился ничьей со счетом 3:3.

Ответный матч в Милане пройдет 6 мая.

«Мы провели отличную игру против лучшей, по моему мнению, команды мира.

Я до сих пор не понимаю, почему был отменен гол [Мхитаряна], это расстраивает. К сожалению, такие ситуации способны оказывать решающее влияние.

Но от этого мое отношение к парням и их игре никак не меняется, они были великолепны», – сказал Индзаги.