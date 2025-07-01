Индзаги сравнил победу «Аль-Хиляля» над «Сити» с покорением Эвереста

Главный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (4:3) в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Ключом к этому результату стали футболисты, их душа, которую они вложили в игру.

Нам пришлось сделать что-то экстраординарное, потому что мы знали, насколько хорош «Манчестер Сити». Мы знали, что нам придется подняться на Эверест без кислорода, и мы были великолепны.

Гвардиола – лучший тренер в мире, но сегодня мы сделали все, что могли, и заслужили этот результат», – сказал Индзаги.