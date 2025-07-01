Индзаги сравнил победу «Аль-Хиляля» над «Сити» с покорением Эвереста

Главный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (4:3) в 1/8 финала клубного чемпионата мира.
«Ключом к этому результату стали футболисты, их душа, которую они вложили в игру.
Нам пришлось сделать что-то экстраординарное, потому что мы знали, насколько хорош «Манчестер Сити». Мы знали, что нам придется подняться на Эверест без кислорода, и мы были великолепны.
Гвардиола – лучший тренер в мире, но сегодня мы сделали все, что могли, и заслужили этот результат», – сказал Индзаги.
- Голы у «Манчестер Сити» забили Бернарду СилвСилва на 9-й минуте, Эрлинг Холанд на 55-й и Фил Фоден на 104-й. У «Аль-Хиляля» дубль сделал Маркос ЛеонЛеонардо, отличившийся на 46-й и 112-й минутах, также забили Малком на 52-й и Калиду Кулибали на 94-й.
- В четвертьфинале саудовский клуб сыграет с «Флуминенсе».
Источник: Sky Sports