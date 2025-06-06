Индзаги хотел забрать трех игроков «Интера» в «Аль-Хиляль»

Появились новые подробности ухода Симоне Индзаги из «Интера» в «Аль-Хиляль».

Выяснилось, что тренер принял предложение саудовского клуба задолго до финала Лиги чемпионов, проигранного «ПСЖ» со счетом 0:5.

С собой в «Аль-Хиляль» Индзаги хотел забрать трех игроков «Интера»:

В итоге никто из указанных футболистов не перейдет в «Аль-Хиляль». Дело в том, что «Интер» перед расторжением контракта с Индзаги заключил с ним так называемый «пакт о ненападении», исключающий трансферы между клубами.