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    Индзаги поздравил «Интер» после нулевой ничьей с «Сити»

    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после гостевого матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0) сказал своим подопечным, что они действовали великолепно.

    «Я поздравил ребят, они были великолепны. Мы могли забить, особенно в первом тайме. Играть против «Сити» за три дня до дерби было трудно, но календарь такой, какой есть, и нам нужно адаптироваться.

    На последних 30 метрах нужно быть хладнокровнее, нужна техника. У нас техничные игроки, и мы много работаем над завершением атак, были лучшей атакующей командой. Но нужно работать еще усерднее.

    Против «Сити» и «Реала» всегда кажется, что можно забить гол, но это всегда сложно. В голове остается момент Тареми, который мог забить, и момент Дармиана, но Маттео сказал, что Барелла попросил пас. Жаль, потому что я хотел победить, ведь они не проигрывают дома с 2018 года», – сказал Индзаги.

    • Обе команды впервые в сезоне не забили в официальном матче.
    • «Интер» сыграл вничью во всех трех гостевых встречах в текущем сезоне.

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    Источник: страница Даниэле Мари в соцсети X

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    19.09.2024 09:00
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