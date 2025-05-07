Индзаги прокомментировал победу «Интера» над «Барселоной»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги выигранного противостояния с «Барселоной».

Миланцы победили со счетом 4:3 в ответном полуфинале Лиги чемпионов и прошли дальше.

«Барса» уступала 0:2 к перерыву, а затем вела 3:2 до 93-й минуты.

В финале «Интер» встретится с «ПСЖ» или «Арсеналом».

«Прежде всего, хочу отдать должное «Барселоне». Это очень сильная команда. А «Интер» – просто супер. Самые бурные аплодисменты этим парням, которые провели два мощнейших матча.

Я счастлив быть их тренером. Они отдали мне все, что у них есть. И это правильно, что они празднуют успех именно на этом стадионе.

У нас имелись кое-какие проблемы, но мы проявили огромную волю и преодолели все препятствия. Мы старались показать весь свой класс.

После первого матча у нас имелся свой план на ответную игру. Но без умения жертвовать собой и приходить на выручку другим ничего не добьешься. Браво, парни! Они заслужили выход в финал», – сказал Индзаги.