⚡ Лига чемпионов. «Интер» победил «Барселону» (4:3) и вышел в финал, уйдя от поражения на 93-й минуте

«Интер» стал первым финалистом Лиги чемпионов-2024/25. Они выбили «Барселону».
Миланцы вели 2:0 к перерыву, затем проигрывали 2:3, но сумели уйти от поражения на 93-й минуте и перевести матч в дополнительное время.
Решающим в противостоянии стал гол вышедшего на замену Давиде Фраттези на 99-й минуте.
«Интер» выиграл со счетом 7:6 по сумме двух встреч и встретится в финале либо с «ПСЖ», либо с «Арсеналом».
Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч
Интер (Италия) – Барселона (Испания) – 4:3 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Мартинес, 21; 2:0 – Чалханоглу (с пенальти), 45+1; 2:1 – Гарсия, 54; 2:2 – Ольмо, 60; 2:3 – Рафинья, 87; 3:3 – Ачерби, 90+3; 4:3 – Фраттези, 99.
Первый матч – 3:3.
Источник: «Бомбардир»