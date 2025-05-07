Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • ⚡ Лига чемпионов. «Интер» победил «Барселону» (4:3) и вышел в финал, уйдя от поражения на 93-й минуте

⚡ Лига чемпионов. «Интер» победил «Барселону» (4:3) и вышел в финал, уйдя от поражения на 93-й минуте

7 мая, 00:39
60

«Интер» стал первым финалистом Лиги чемпионов-2024/25. Они выбили «Барселону».

Миланцы вели 2:0 к перерыву, затем проигрывали 2:3, но сумели уйти от поражения на 93-й минуте и перевести матч в дополнительное время.

Решающим в противостоянии стал гол вышедшего на замену Давиде Фраттези на 99-й минуте.

«Интер» выиграл со счетом 7:6 по сумме двух встреч и встретится в финале либо с «ПСЖ», либо с «Арсеналом».

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

Интер (Италия) – Барселона (Испания) – 4:3 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Мартинес, 21; 2:0 – Чалханоглу (с пенальти), 45+1; 2:1 – Гарсия, 54; 2:2 – Ольмо, 60; 2:3 – Рафинья, 87; 3:3 – Ачерби, 90+3; 4:3 – Фраттези, 99.

Первый матч – 3:3.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Еще по теме:
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Раскрыты доходы «Интера» и «ПСЖ» от участия в Лиге чемпионов
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Барселона Интер
Рекомендуем
Комментарии (60)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1746568964
Ждем "Барсу" в Пути регионов.
Ответить
BuenosArgentina
1746578553
Барселона с треском вылетела, а сколько денег истрачено, и все зря , не готовы играть в еврокубках ! А можно было все раздать барселонским бабушкам ! ( или тарасоффским алкашам ) Просирают народные деньги барселонских пенсионеров !
Ответить
BuenosArgentina
1746578728
Хорошие новости !
Ответить
САНЁК17
1746585932
Яйца Реала старые а у Барса наоборот оказались!
Ответить
ScarlettOgusania
1746590400
Барса играла отлично, но Интер не мог осрамиться перед своими болельщиками, проявили силу воли и заслуженно победили, матч напомнил знаменитый финал ЛЧ с победой МЮ над Баварией "спасением" Ачерби на последней минуте...
Ответить
Oldtrafford83
1746594528
Лютый был матч, поздравляю Принтер с выходом в финал и ждем ТСЖ сегодня)
Ответить
САНЁК17
1746607206
С юбилеем барсуков, 10 лет без евро трофеев
Ответить
raritet
1746617201
Лично мне понравился рисунок игры в исполнении Интера: такой своеобразный зигзаг в одно касание : вынос на столба- скидка назад - прострел вперёд по правому фланге.. быстро, динамично в отличии от Барселоновской классической раскатки ваты . Пусть и в исполнении очень талантливых быстрых Ямалей
Ответить
САДЫЧОК
1746620261
Блин, как после такого матча смотреть га Литвинова, Соболева или что еще хуже на Дзюбу?!
Ответить
deinego77@yandex.ru
1746640600
Матч ТВ алё - как дела с бильярдом ? Кто чемпион? Позорники , федеральный канал который спонсируется Газпромом не мог купить трансляции. Матч просто огонь!!!!!!!!!
Ответить
Главные новости
Мостовой: «Сафонов красавец, что ушел в «ПСЖ», всю жизнь себе обеспечил»
13:51
Стало известно, когда Тюкавин возобновит тренировки с мячом
13:13
Назначения судей на матчи 28-го тура РПЛ
12:28
9
Медведев сказал, как долго не будет играть Вендел
12:02
3
Червиченко: «Спартак» двигается, как сердечная кардиограмма»
11:55
5
Назначение Бискуповича в «Спартак» назвали кумовством
11:32
4
Акинфеев поздравил россиян с Днем Победы
11:11
6
«Реал» согласовал контракт с новым тренером
10:55
Червиченко оценил шансы на чемпионство «Зенита» и «Краснодара»
10:05
4
Глушаков высказался о спаде в игре Угальде
09:56
2
Все новости
Все новости
Ривалдо раскритиковал «Барселону» за игру в обороне
11:21
1
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
00:39
Фанаты «ПСЖ» поиздевались над Мбаппе
Вчера, 21:21
2
Раскрыты доходы «Интера» и «ПСЖ» от участия в Лиге чемпионов
Вчера, 20:00
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Вчера, 19:19
Мостовой оценил шансы Сафонова сыграть в финале Лиги чемпионов
Вчера, 17:43
8
Сафонов прокомментировал выход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов
Вчера, 16:38
Суперкомпьютер вычислил шансы «Интера» и «ПСЖ» на победу в Лиге чемпионов
Вчера, 16:27
3
Кафанов отреагировал на выход Сафонова в финал Лиги чемпионов
Вчера, 15:45
5
«Интер» выиграет ЛЧ! Это доказывает статистика последних 17 сезонов
Вчера, 15:15
6
Реакция Венгера на вылет «Арсенала» из Лиги чемпионов
Вчера, 14:49
Бубнов поставил оценку Ямалю за проигранный матч с «Интером»
Вчера, 13:37
3
Фанаты «Интера» боятся, что клуб проиграет в финале ЛЧ из-за мюнхенского проклятия
Вчера, 13:04
5
Болельщик «Интера» пережил остановку сердца после матча с «Барселоной»
Вчера, 11:44
1
Игроки «Арсенала» расплакались после вылета от «ПСЖ»
Вчера, 11:33
Артета заявил, что «Арсенал» был лучше «ПСЖ»: «Даже парижане говорят об этом»
Вчера, 11:28
Неизвестный протаранил толпу фанатов «ПСЖ» во время празднования выхода в финал ЛЧ – есть пострадавшие
Вчера, 10:55
1
Букмекеры определили фаворита в финале ЛЧ «ПСЖ» – «Интер»
Вчера, 10:20
1
Только 2 игрока осталось в «ПСЖ» с момента последнего финала ЛЧ для парижан
Вчера, 09:05
Энрике высказался о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов
Вчера, 01:20
1
Артета прокомментировал вылет «Арсенала» из Лиги чемпионов
Вчера, 01:10
1
Три футболиста с постсоветского пространства могут сыграть в финале ЛЧ
Вчера, 00:58
6
Хабиб описал полуфинал ЛЧ четырьмя словами
Вчера, 00:51
4
Дембеле побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
Вчера, 00:43
Реакция РПЛ на выход Сафонова и Хвичи в финал ЛЧ
Вчера, 00:33
41
Определились финалисты Лиги чемпионов
Вчера, 00:04
6
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова прошел в финал, во второй раз победив «Арсенал» (2:1)
7 мая
8
ВидеоФанаты «Реала» поблагодарили «Интер» за вылет «Барселоны» из ЛЧ
7 мая
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 