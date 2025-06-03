Индзаги попрощался с «Интером»

«Интер» опубликовал прощальное письмо от имени Симоне Индзаги.

Тренер возглавлял команду с июня 2021 года.

За 4 сезона он выиграл 6 трофеев, в том числе скудетто, а также дважды доходил до финала ЛЧ.

Ожидается, что 49-летний итальянец до конца недели возглавит «Аль-Хиляль».

«Дорогая семья «нерадзурри»! Для меня настал момент попрощаться с этим клубом после четырехлетнего пути, в течение которого я отдавал все.

Каждый день мои первые и последние мысли были об «Интере». В ответ я получал профессионализм и страсть от игроков, руководства и каждого сотрудника клуба.

Шесть завоеванных трофеев, включая «скудетто Второй звезды», а также кампании в Лиге чемпионов УЕФА в 2023 году и в этом являются осязаемым доказательством того, как моя работа поддерживалась единством целей с моим штабом и всеми, кто связан с «Интером».

Я благодарю акционеров за доверие, которое никогда не иссякало, президента и его коллег – за помощь и ежедневный диалог. В такой трудный день, как сегодня, я считаю правильным подчеркнуть эту благодарность, в том числе за разговор, который только что завершился. Мы были искренни и вместе решили завершить этот великолепный путь.

Последнее слово я хочу посвятить миллионам болельщиков «нерадзурри», которые поддерживали меня, плакали и переживали в трудные моменты, смеялись и праздновали шесть триумфов, которые мы пережили вместе.

Я никогда вас не забуду. Вперед, «Интер»!» – говорится в письме Индзаги.