Индзаги назвал причины первого поражения «Интера» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после гостевого матча с «Байером» (0:1) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов сказал, что его команде нужно было качественнее действовать в атаке. «Нерадзурри» потерпели первое поражение в турнире.

«Поражение не влияет на наш путь в Лиге чемпионов, завтра мы все равно будем в топ-8. Выход в следующий раунд – в наших руках. Очевидно, что ничья была бы важной, но не определяющей. Но нам нужно было качественнее играть в нападении.

Поражение приносит нам боль, но не влияет на прогресс. Мы мало в чем уступили «Байеру», который обычно много создает. Очевидно, что мы играли не совсем обычно при владении: не хватало качества, соперник был очень хорошо организован», – сказал Индзаги.

Единственный гол забил Норди Мукиэле на 90-й минуте.

«Байер» вышел на 2-е место на общем этапе, а «Интер» опустился на 4-е. У обеих команд по 13 очков после 6 мтачей.

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