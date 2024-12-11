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    • Индзаги назвал причины первого поражения «Интера» в Лиге чемпионов

    Индзаги назвал причины первого поражения «Интера» в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после гостевого матча с «Байером» (0:1) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов сказал, что его команде нужно было качественнее действовать в атаке. «Нерадзурри» потерпели первое поражение в турнире.

    «Поражение не влияет на наш путь в Лиге чемпионов, завтра мы все равно будем в топ-8. Выход в следующий раунд – в наших руках. Очевидно, что ничья была бы важной, но не определяющей. Но нам нужно было качественнее играть в нападении.

    Поражение приносит нам боль, но не влияет на прогресс. Мы мало в чем уступили «Байеру», который обычно много создает. Очевидно, что мы играли не совсем обычно при владении: не хватало качества, соперник был очень хорошо организован», – сказал Индзаги.

    • Единственный гол забил Норди Мукиэле на 90-й минуте.
    • «Байер» вышел на 2-е место на общем этапе, а «Интер» опустился на 4-е. У обеих команд по 13 очков после 6 мтачей.

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    Источник: страница Даниэле Мари в соцсети X

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    11.12.2024 10:29
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