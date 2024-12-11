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    Хаби Алонсо оценил победу «Байера» над «Интером»

    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо оценил победу над «Интером» (1:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    «Очень приятно добыть результат в матче с такой сильной, по-настоящему классной командой. Мы проявили настойчивость – дождались момента и использовали его.

    Мукиэле обживается в команде все больше и больше. В будущем он еще многое нам даст. Его гол в этом матче, вероятно, является самым ярким моментом на данный момент, но в будущем он станет еще лучше», – сказал Алонсо.

    • Единственный гол забил Норди Мукиэле на 90-й минуте.
    • «Байер» вышел на 2-е место на общем этапе, а «Интер» опустился на 4-е. У обеих команд по 13 очков после 6 матчей.
    • Леверкузенский клуб выиграл 6 встреч подряд во всех турнирах.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    11.12.2024 12:11
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