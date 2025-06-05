Transfermarkt опубликовал список самых высокооплачиваемых тренеров мира

Портал Transfermarkt представил самых высокооплачиваемых тренеров мира.
Первое место в списке занимает главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Его зарплата – 34 миллиона евро в год.
На второй строчке располагается Cимоне Индзаги, который ранее был назначен главным тренером «Аль-Хиляля». Зарплата итальянского специалиста составляет 25 миллионов евро в год.
- Диего Симеоне («Атлетико») – 34 миллиона евро в год
- Симоне Индзаги («Аль-Хилаль») – 26 млн
- Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 24,8 млн
- Микель Артета («Арсенал») – 18,7 млн
- Стефано Пиоли («Аль-Наср») – 15,5 млн
- Дэвид Мойес («Эвертон») – 15 млн
- Луис Энрике («ПСЖ») – 11,5 млн
- Маттиас Яйссле («Аль-Ахли») – 11,5 млн
- Жозе Моуринью («Галатасарай») – 11 млн
- Лоран Блан (««Аль-Иттихад») – 10 млн.
Источник: Transfermarkt