Transfermarkt опубликовал список самых высокооплачиваемых тренеров мира

Портал Transfermarkt представил самых высокооплачиваемых тренеров мира.

Первое место в списке занимает главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Его зарплата – 34 миллиона евро в год.

На второй строчке располагается Cимоне Индзаги, который ранее был назначен главным тренером «Аль-Хиляля». Зарплата итальянского специалиста составляет 25 миллионов евро в год.