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  • Transfermarkt опубликовал список самых высокооплачиваемых тренеров мира

Transfermarkt опубликовал список самых высокооплачиваемых тренеров мира

Сегодня, 13:50
1

Портал Transfermarkt представил самых высокооплачиваемых тренеров мира.

Первое место в списке занимает главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Его зарплата – 34 миллиона евро в год.

На второй строчке располагается Cимоне Индзаги, который ранее был назначен главным тренером «Аль-Хиляля». Зарплата итальянского специалиста составляет 25 миллионов евро в год.

  1. Диего Симеоне («Атлетико») – 34 миллиона евро в год
  2. Симоне Индзаги («Аль-Хилаль») – 26 млн
  3. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 24,8 млн
  4. Микель Артета («Арсенал») – 18,7 млн
  5. Стефано Пиоли («Аль-Наср») – 15,5 млн
  6. Дэвид Мойес («Эвертон») – 15 млн
  7. Луис Энрике («ПСЖ») – 11,5 млн
  8. Маттиас Яйссле («Аль-Ахли») – 11,5 млн
  9. Жозе Моуринью («Галатасарай») – 11 млн
  10. Лоран Блан (««Аль-Иттихад») – 10 млн.

Allenatori più pagati al mondo

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Источник: Transfermarkt
Испания. Примера Саудовская Аравия. Премьер-лига Манчестер Сити Аль-Хиляль Атлетико Гвардиола Хосеп Симеоне Диего Индзаги Симоне
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Комментарии (2)
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АртурZaСМ
1749121796
Всё руководство Атлетико давно пора разогнать. На протяжении нескольких лет платят Симеоне самую высокую ЗП в мире спрашивается за что? ХЗ
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andrew ivlev
1749122853
У вас опечатка. Моур же в Фенере, а не в Сарае
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