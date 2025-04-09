Индзаги высказался об игре «Интера» против «Баварии»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги гостевого матча 1 /4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1).

«Нужно поздравить парней. Это, безусловно, результат топ-уровня, который нас порадовал. Мы сделали что-то выдающееся, но это не будет иметь значения, если мы не повторим то же самое в ответном матче на «Сан-Сиро» перед своими болельщиками.

Я бы сосредоточился на том, как мы играли, больше, чем на результате. «Бавария» – очень сильная команда, но мы не уступали ей в плане решимости, смелости и агрессии. «Бавария» пыталась нас прессинговать, но мы играли в качественный футбол.

Два наших гола начались с того, что вратарь держал мяч в руках. Он мог колебаться, но вместо этого он начинал эти атаки из глубины.

Мы знали, что нам нужно перехватить инициативу у «Баварии», то есть сохранять мяч, не отдавать его, и усложнить соперникам задачу. «Бавария» много атаковала во втором тайме, но наша команда оставалась сосредоточенной и действовала четко.

Забитый на 88-й минуте гол показывает, как сильно мы хотели продолжать играть в свой футбол и применять принципы, на которые мы полагаемся уже почти четыре года. Мы также заслуживаем похвалы за то, что верили в победу до последней минуты, несмотря на пропущенный гол чуть ранее», – сказал Индзаги.