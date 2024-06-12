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    «Интер» хочет продлит контракт с главным тренером

    Представители «Интера» сегодня встретятся с агентом главного тренера команды Симоне Индзаги Тулио Тинти, чтобы обсудить продление контракта.

    По данным Sky Sport, срок, на который будет рассчитано новое соглашение, еще не определен. Есть два варианта: подписать контракт до 2026 года с опцией продления еще на один сезон или сразу до 2027-го. Решение будет зависеть от пожеланий тренера.

    • Действующий контракт Индзаги с «Интером» истекает в 2025 году.
    • Он возглавляет команду с июля 2021 года.
    • Под его руководством миланцы стали чемпионами Италии в этом году, дважды побеждали в Кубке и трижды – в Суперкубке страны.

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    Источник: Sky Sport

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    Комментарии (2)
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    zigbert
    1718199635
    Тут даже и раздумывать не стоит. Индзаги уже состоявшийся тренер,имеющий хорошие достижения в Интере.
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    TIMOTHY
    1718200196
    Ещё бы и не продлить! С таким отрывом Интер финишировал в неслабой лиге
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