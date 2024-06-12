«Интер» хочет продлит контракт с главным тренером

Представители «Интера» сегодня встретятся с агентом главного тренера команды Симоне Индзаги Тулио Тинти, чтобы обсудить продление контракта.

По данным Sky Sport, срок, на который будет рассчитано новое соглашение, еще не определен. Есть два варианта: подписать контракт до 2026 года с опцией продления еще на один сезон или сразу до 2027-го. Решение будет зависеть от пожеланий тренера.