«Интер» хочет продлит контракт с главным тренером

Представители «Интера» сегодня встретятся с агентом главного тренера команды Симоне Индзаги Тулио Тинти, чтобы обсудить продление контракта.
По данным Sky Sport, срок, на который будет рассчитано новое соглашение, еще не определен. Есть два варианта: подписать контракт до 2026 года с опцией продления еще на один сезон или сразу до 2027-го. Решение будет зависеть от пожеланий тренера.
- Действующий контракт Индзаги с «Интером» истекает в 2025 году.
- Он возглавляет команду с июля 2021 года.
- Под его руководством миланцы стали чемпионами Италии в этом году, дважды побеждали в Кубке и трижды – в Суперкубке страны.