Пиоли прокомментировал поражение от «Интера»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после матча 33-го тура Серии A с «Интером» (1:2) выразил сожаление, что его подопечным не удалось добиться даже ничьей.

«Думаю, это было самое равное дерби за последнее время, нам не повезло. Пытался подбодрить ребят, ведь очевидно, что это болезненное поражение, учитывая все то, что за ним стоит.

Я старался изо всех сил успокоить игроков, ведь нам нужно хорошо закончить сезон. В субботу нас ждет очередной важный матч. К сожалению, нам не удалось добиться даже ничьей в этом дерби.

«Интер» провел выдающийся чемпионат, проиграл только один матч, но уже три или четыре года невозможно спорить с тем, что у него сильнейший состав в лиге. Что касается нас, мы теряли очки в некоторых важных матчах и были нестабильны.

Раз пропасть между «Интером» и ближайшими преследователями настолько велика, это значит, что он очень силен, а остальным надо перейти на следующий уровень», – сказал Пиоли в эфире DAZN.