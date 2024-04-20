«Милан» контактировал с экс-тренером «Шахтера»

«Милан» продолжает поиск нового главного тренера на замену Стефано Пиоли.

Клуб рассматривал кандидатуры Тиаго Мотты («Болонья») и Хулена Лопетеги (экс-«Реал»), но в последнее время все чаще обсуждается вариант с приглашением Паулу Фонсеки.

У португальца летом истекает контракт с «Лиллем». Его работа очень нравится руководству «Милана». Стороны уже контактировали.

Миланцы считают преимуществом, что Фонсека использует схему 4-2-3-1. Они уверены, что такая тактика оптимальна для нынешнего состава.