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    «Милан» контактировал с экс-тренером «Шахтера»

    «Милан» продолжает поиск нового главного тренера на замену Стефано Пиоли.

    Клуб рассматривал кандидатуры Тиаго Мотты («Болонья») и Хулена Лопетеги (экс-«Реал»), но в последнее время все чаще обсуждается вариант с приглашением Паулу Фонсеки.

    У португальца летом истекает контракт с «Лиллем». Его работа очень нравится руководству «Милана». Стороны уже контактировали.

    Миланцы считают преимуществом, что Фонсека использует схему 4-2-3-1. Они уверены, что такая тактика оптимальна для нынешнего состава.

    • Ранее тренер работал в Италии с «Ромой».
    • До этого на протяжении 3 сезонов возглавлял «Шахтер».
    • «Милан» идет на 2-м месте в Серии А. На этой неделе команда вылетела из Лиги Европы.

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    Источник: Calciomercato

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