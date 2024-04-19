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    Пиоли высказался о вылете «Милана» из Лиги Европы

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Ромой» (0:1).

    «Мы покидаем турнир с сожалением. «Рома» показала больше качества и решимости в двух матчах, поэтому они заслужили право пройти дальше.

    Нам, конечно, не хватило качества. Нужно было воспользоваться тем фактом, что они остались вдесятером. Нам не хватило ни качества, ни решимости, чтобы переломить ситуацию, когда мы проигрывали 0:2.

    Мы должны были быстрее перемещать мяч, а не пытаться торопить события, но мы не смогли реализовать моменты, которые создали.

    В первом голе мы вовремя не заметили забегание Манчини. В ситуации со вторым пропущенным мячом нас было больше, и мы должны были закрыть соперников.

    Как я уже сказал, мы должны признать, что не играли на том уровне, на который рассчитывали и который хотели показать сегодня», – сказал Пиоли.

    • «Милан» провел большую часть ответного матча в большинстве. У римлян при счете 2:0 в их пользу на 31-й минуте был удален Зеки Челик.
    • Первый матч «Рома» выиграла у «Милана» со счетом 1:0.

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    Источник: Football Italia

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