Экс-тренер «Милана» Пиоли может возглавить «Аль-Иттихад» Бензема

Итальянский тренер Стефано Пиоли может перебраться в Саудовскую Аравию.

По сведениям источника, боссы «Аль-Иттихада» определились с приоритетной кандидатурой на пост главного тренера команды. Саудовский клуб заинтересован в подписании экс-тренера «Милана» Стефано Пиоли.