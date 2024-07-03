Экс-тренер «Милана» Пиоли может возглавить «Аль-Иттихад» Бензема

Итальянский тренер Стефано Пиоли может перебраться в Саудовскую Аравию.
По сведениям источника, боссы «Аль-Иттихада» определились с приоритетной кандидатурой на пост главного тренера команды. Саудовский клуб заинтересован в подписании экс-тренера «Милана» Стефано Пиоли.
- Стефано Пиоли был утвержден наставником «Милана» в 2019 году.
- У руля миланского коллектива итальянец провел 240 поединков, в которых сумел одержать 132 победы. Также в активе тренера 56 ничьих и 52 поражения. С командой Пиоли завоевал чемпионский титул Серии А в 2022 году.
- Ранее было объявлено, что «Аль-Иттихад» уволил Марсело Гальярдо с поста тренера и находится в поисках нового специалиста.
Источник: Социальные сети журналиста Николы Скиры