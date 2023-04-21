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Стефано Пиоли
Материалы
Стефано Пиоли - материалы
Италия
19 октября 1965 (61)
Тренер
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Закономерность в ЛЧ: сразу три тренера-полуфиналиста родились в одном регионе Италии. Один из них четыре раза брал ЛЧ
Изучаем Эмилию-Романью.
21.04.2023 17:12
Главный форвард Бразилии совсем не Неймар – а парень, который однажды провалился в Италии и сел на диету
Габигол помог «Фламенго» выиграть Кубок Либертадорес.
24.11.2019 12:12
5
У «Милана» снова все плохо. Игра хромает, руководство думает о новом тренере
Но даже в этой ситуации главная цель боссов – прибыль.
08.10.2019 12:40
4
Егоров говорит, что «Интер» должен продать Икарди. Нет, он не сошел с ума
Сейчас все объяснит.
14.01.2019 11:43
10
Самая перспективная команда Европы пока что разочаровывает
Главная причина – не очень сильный тренер.
21.12.2018 12:16
4
Новая звезда Италии подражает отцу и празднует гол с братом-болбоем
Вы точно полюбите этого парня.
23.09.2018 11:50
13
«Вы не заслуживаете нашей поддержки». Почему «Интер» ужасен
Болельщики уходят с трибун во время матчей, а новое руководство «Интера» не понимает, как управлять клубом. «Бомбардир» рассказывает, почему миланская команда выдала худшую серию без побед с 80-х годов прошлого века и превратилась в посмешище.
18.05.2017 12:00
6
Сумасшествие в Италии: «Интер» отгрузил семь мячей в ворота «Аталанты» (ВИДЕО)
Серия A уже давно превратилась из скучного и тягомотного шоу в зрелище с большим количеством голом и ярких бомбардиров. Очередное тому доказательство – сегодняшняя игра «Интера» и «Аталанты», где было забито восемь голов.
12.03.2017 20:00
2
«Делаю свою работу и не думаю о Симеоне». Как Пиоли возвращает «Интеру» характер топ-клуба
Расставание с Жозе Моуринью стало проклятием для «Интера». Недавний чемпион быстро стал в Италии середняком. Назначив третьего главного тренера за сезон, клуб по-прежнему ищет себя. Николай Живоглядов рассказывает, как Стефано Пиоли возвращает «Интер» в Лигу чемпионов.
05.02.2017 10:00
5
Пять причин, почему возрождение «Интера» неизбежно
В «Интере» многие успели разочароваться. Команда совершает странные трансферы, меняет тренеров, но по-прежнему не может добиться результата. «Бомбардир» рассказывает, почему «Интер» скоро снова начнут называть великим.
20.11.2016 15:30
4
В Мексике был убит судья. Луис Суарес продлит контракт с «Барселоной». Дайджест событий дня
Роман Зозуля выразил недоумение тем, что российские музыканты собирают полные залы в Украине. Бастиан Швайнштайгер все-таки покинет «Манчестер Юнайтед». Луис Суарес продолжит выступать за «Барселону».
08.11.2016 21:00
6
Какого тренера пора увольнять. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Тренер «Валенсии» Нуну Эшпириту Санту ушел в отставку. Продолжают набирать ход слухи о скором увольнении из «Ромы» Руди Гарсии. «Бомбардир» предлагает своим читателям выбрать наставников, которые должны покинуть свой пост прямо сейчас.
01.12.2015 14:10
11
«Рома» - «Лацио», «Арсенал» - «Тоттенхэм», «Локомотив» - «Зенит» и другие суперматчи воскресенья
Жаркое противостояние «Ромы» и «Лацио» ждет зрителей в Риме. Рурское дерби порадует зрелищем любителей Бундеслиги. «Бомбардир» анонсирует главные матчи уик-энда, давая собственный прогноз и позволяя своим читателям высказать мнение об исходе встреч.
08.11.2015 11:00
1
Уже не шутки за 300. Главные события 4-го тура итальянской Серии А
«Интер» укрепляется на первом месте, «Ювентус» одерживает первую победу, Франческо Тотти доказывает свое величие. «Бомбардир» следил за всеми событиями чемпионата Италии и выделил среди них самые главные и интересные.
21.09.2015 15:10
«Челси» - «Арсенал», «Наполи» - «Лацио», «Боруссия» - «Байер» и другие суперматчи выходных
«Челси» постарается вырулить из крутого пике. «Марсель» и «Лион» проведут первый топ-матч с начала французского сезона. «Бомбардир» рассказывает о главном, что подарит нам предстоящий футбольный уик-энд.
19.09.2015 09:05
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