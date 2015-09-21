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  • Уже не шутки за 300. Главные события 4-го тура итальянской Серии А

Уже не шутки за 300. Главные события 4-го тура итальянской Серии А

<p><em>"Интер" укрепляется на первом месте, "Ювентус" одерживает первую победу, Франческо Тотти доказывает свое величие, а "Лацио" грустит по прошлому сезону. "Бомбардир" следил за всеми событиями чемпионата Италии и выделил среди них самые главные и интересные.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Икарди сделал Моуринью немного счастливее</strong></span></p> <p>«Я не видел дерби, но мне нечего скрывать. Если «Интер» победит, я счастлив. Если «Интер» вернется к добычи трофеев, я счастлив. Я «интериста». И я не забыл», − на прошедшей недели у Жозе Моуринью было много хлопот, но он не упустил случая лишний раз признаться в любви своей бывшей команде. Будь у фанатов сине-черных надежда на возращение Особенного, они уже сегодня собственноручно вынесли бы из «Сан-Сиро» всю тренерскую скамейку вместе с Роберто Манчини.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442824752_Икарди.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>А пока приходится мириться с тем, кто есть. После затяжной возьни по ходу прошлого сезона Манчини наконец-то представил осмысленные контуры нового «Интера». Он еще очень сырой, в нем полно незалепленных дыр, но общие впечатления позитивны и дополняются результатом. «Интер» обживается на вершине и учится добывать рядовые победы на классе, когда для трех очков хватает пары осмысленных атак. Совсем как в старые добрые.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442824818_Бакка.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Новая тактика «Милана»</strong></span></p> <p>Хорошая новость для "россонери": Карлос Бакка действительно оказался топ-форвардом и способен в одиночку решать если не все, то многое. Плохая новость: Галлиани действительно просчитался, и "Милан" вступил в сезон со штормящей обороной. Все также непонятно, что Синиша Михайлович собирается лепить из полузащиты, но на данный момент ему здесь так и не удались две важнейшие вещи: а) определить баланс между оборонительными и атакующими действиями, б) найти плеймейкера. Лучше всего у его "Милана" сейчас приживается только хулиганская тактика "Отдай мяч Бакке − он там разберется". Дальше нервных побед над "Палермо" с ней не уйдешь.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Юбилейный гол Тотти</strong></span></p> <p>Франческо Тотти забил за «Рому» 300 мяч в карьере и до неприличия увеличил свой рекорд результативности клуба. Настолько, что если сложить показатель второго и третьего места, то это все равно нее дотянет до трех сотен. Если что, рекорд по количеству проведенных матчей, естественно, тоже принадлежит Ческо.  На этой неделе Император оформит свой 39-й день рождения, и Рим отпразднует эту дату с радостью и тревогой одновременно. Ведь до сих пор не ясно, кто и как сможет заменить Тотти. В ментальном плане у Руди Гарсии нет даже  в половину такого же авторитетного игрока. Без окриков Ческо "Рома" точно бы не смогла дважды отыграться у поймавшего кураж "Сассуоло". С тяжелым скрипом "волки" пытаются сесть на хвост лидирующей группе и хотя бы оправдать постоянно вешаемый на них ярлык  претендентов на "золото".</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980792" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>"Ювентус" начал сезон на три тура позже</strong></span></p> <p>Оказывается, все, что нужно было Массимилиано Аллегри − это вернуть команду в волшебную среду. Почувствовав среди недели драйв Лиги чемпионов, "Ювентус" встрепенулся за пару десятков минут. Полученного импульса хватило для того, чтобы одержать волевую победу на невезучим "Манчестер Сити" и приехать в Геную с боевым настроением. А дальше помог случай и арбитр Паоло Валери. Красная карточка, автогол и пенальти не лучшие реквизиты для возвращения, но это уже проблемы "Дженоа".</p> <p>Помимо первой победы Аллегри получил возможность посмотреть в деле двух новичков. Марио Лемина привыкание к новой команде далось тяжело, но рядом есть соотечественник Погба, так что в перспективе проблем со взаимопониманием возникнуть не должно. Хуану Куадрадо, кажется, вообще все равно, в какой футболке выходить, чтобы показывать класс. Только не в цветах "Челси".  </p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980942" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>"Лацио" сломался</strong></span></p> <p>В футболе есть такой избитый термин − "синдром второго сезона". Когда у команды, неожиданно хорошо выступившей в прошлом сезоне, на следующий цикл начинаются проблемы, которые чаще всего объясняют другим клише − "перегорели". "Лацио" сейчас переживает нечто подобное. После восхитительного чемпионата-2014/2015 "орлы" без сил свалились на курортный лежак, и так с него и не встали. За полтора месяца для них это уже третье разгромное поражение ("Байер" - 0:3, "Кьево" - 0:4). Но впервые за 20 с лишним лет, "Лацио" позволяет обыграть себя с разницей в пять мячей. Главный тренер Стефано Пиоли после такого лишь разводил руками: "Просто так забыть это не получится. "Наполи" играл на очень высоких скоростях, а вот "Лацио" сегодня был ненастоящим. Нужно хорошенько разобраться и понять, что произошло. Это позорное, безобразное поражение".  </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442825020_Игуаин.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>"Наполи" при Маурицио Сарри наконец-то выдало серьезный и неудержимый класс на протяжении всей игры. Но все подвиги Лоренцо Инсиньи и Гонсало Игуаина затмила история с эвакуацией президента клуба. Аурелио Де Лаурентис мирно ждал начала матча, дрейфуя около берега Неаполя на собственной яхте, как вдруг на судне начался пожар. К счастью, никто не пострадал. Сам Де Лаурентис среди возможных причин возгорания называет короткое замыкание. Но у тех, кто знает о силе неаполитанской мафии и ее хищном кружении над командой, по спине пробежали зловещие мурашки.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442825054_Сериал.jpg" style="height:469px; width:350px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все результаты 4-го тура Серии А</strong></span></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84457" target="_blank">Удинезе − Эмполи</a> − 1:2 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/180" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84453" target="_blank">Милан − Палермо</a> − 3:2 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/182" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84451" target="_blank">Кьево − Интер</a> − 0:1 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/187" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84448" target="_blank">Аталанта − Верона</a> − 1:1</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84456" target="_blank">Торино − Сампдория </a>− 2:0</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84455" target="_blank">Рома − Сассуоло</a> − 2:2 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/190" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84449" target="_blank">Болонья − Фрозиноне</a> − 1:0</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84452" target="_blank">Дженоа − Ювентус</a> − 0:2 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/191" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84450" target="_blank">Карпи − Фиорентина</a> − 0:1</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84454" target="_blank">Наполи − Лацио </a>− 5:0 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/200" target="_blank">видео</a>)</strong></p>

Италия. Серия А Италия Рома Интер Милан Ювентус Тотти Франческо Куадрадо Хуан Бакка Карлос Икарди Мауро Моуринью Жозе Пиоли Стефано Сарри Маурицио
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