Сумасшествие в Италии: «Интер» отгрузил семь мячей в ворота «Аталанты» (ВИДЕО)

Под руководством Стефано Пиоли «Интер» играет все лучше и лучше. Мы недавно писали об этом, а сегодня черно-синие учинили настоящее безумие в домашней игре против «Аталанты» – 7:1.

Ключевую роль в разгроме команды из Бергамо сыграли Мауро Икарди и Эвер Банега, которые оформили по хет-трику. И это при том, что «Аталанта» отнюдь не является девочкой для битья: перед этим туром коллектив Джан Пьеро Гасперини опережал «Интер» на одно очко и имел за плечам семиматчевую беспроигрышную серию. И тут – такой конфуз.

Банега и Икарди забрали домой по счастливому мячу:

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Факт №1: 21,2% от пропущенных голов «Аталанты» в этом сезоне пришлись на сегодняшний матч.

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Факт №2: «Интер» конвертировал в голы семь из восьми ударов в створ. Мощнейшие цифры.

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