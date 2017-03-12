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  • Сумасшествие в Италии: «Интер» отгрузил семь мячей в ворота «Аталанты» (ВИДЕО)

Сумасшествие в Италии: «Интер» отгрузил семь мячей в ворота «Аталанты» (ВИДЕО)

Под руководством Стефано Пиоли «Интер» играет все лучше и лучше. Мы недавно писали об этом, а сегодня черно-синие учинили настоящее безумие в домашней игре против «Аталанты» – 7:1.

Ключевую роль в разгроме команды из Бергамо сыграли Мауро Икарди и Эвер Банега, которые оформили по хет-трику. И это при том, что «Аталанта» отнюдь не является девочкой для битья: перед этим туром коллектив Джан Пьеро Гасперини опережал «Интер» на одно очко и имел за плечам семиматчевую беспроигрышную серию. И тут – такой конфуз.

Банега и Икарди забрали домой по счастливому мячу:

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Факт №1: 21,2% от пропущенных голов «Аталанты» в этом сезоне пришлись на сегодняшний матч.

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Факт №2: «Интер» конвертировал в голы семь из восьми ударов в створ. Мощнейшие цифры.

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«Мы попросили его передать привет Месси». Кто сейчас самый востребованный футболист Италии

Италия. Серия А Италия Интер Аталанта Банега Эвер Икарди Мауро Гасперини Джан Пьеро Пиоли Стефано
Комментарии (2)
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ИБИ ТЕРЕК
1489342273
идиоты на МАТЧ ТВ надо было показывать ведь это же был матч тура в серии А а показали какой то Кротоне Наполи
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sega77+
1489374492
хоккейный счёт
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