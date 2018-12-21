Самая перспективная команда Европы пока что разочаровывает

Летом «Фиорентина» провела довольно интересную трансферную кампанию. Главный тренер Стефано Пиоли неоднократно говорил, что хочет обновить команду по полной программе. Покупки подтвердили стратегию Пиоли:

Альбан Лафон – 19 лет.

Давид Ханко – 20 лет.

Кристиан Нергор – 24 года.

Марко Пьяца – 23 года.

Душан Влашович – 19 лет.

Плюс более возрастные новички в сравнении с этими игроки: Херман Пеццелья (27 лет), Федерико Чеккерини (26 лет), Риккардо Сапонара (26 лет, правда, потом он ушел в аренду).

Казалось бы, новые футболисты идеально вписались и без того в очень молодой состав (в обойме Пиоли были Симеоне, Дикс, Бенасси, Кьеза). По крайней мере это было видно в первых двух турах: в матчах с «Кьево» и «Удинезе» «Фио» победила дважды с общим счетом 7:1.

Но потом начался спад: «Фиорентина» чередовала победы, поражения и ничьи. А с 8 тура у флорентийцев началась безвыигрышная серия, которая продлилась восемь матчей. Самая перспективная и многообещающая команда топ-5 лиг провалила осеннюю часть сезона и сейчас плетется на десятом месте таблицы.

Пиоли – слабый тренер

Стефано Пиоли запомнился отличной работой с «Болоньей» и «Лацио». Но в следующих командах ему определенно не везло. «Интер» не взлетел, к тому же в Милане к нему прицепилось клеймо очень мягкого и лояльного тренера. В «Фиорентине» он попробовал стать решительнее, но не настроил игру и, по слухам GdS, потерял авторитет в раздевалке.

Джованни Симеоне в прошлом сезоне забил 14 голов. В этом нападающий отличился всего 4 раза. Это второй результат в команде (больше него забил центральный полузащитник Бенасси – 6 мячей) и лучший среди нападающих. 33-летний форвард Сириль Теро, к примеру, не забил ни разу: он совмещает путешествия в больницы с просиживанием на скамейке запасных. А когда выходит (в этом сезоне он сыграл всего полчаса), то больше фолит или косячит, чем бьет по чужим воротам.

Низкая эффективность атаки – типичная ошибка Пиоли. При нем «Интер» не реализовывал 73% своих моментов. Практически идентичная ситуация творится и в «Фиорентине». Симеоне выдал потрясающий дебютный сезон во Флоренции, но теперь сник. И дело даже не в нем: нападающий каждый матч носится до потери сознания. Тренер же половину сезона видит его мучения, но не решается на смену тактики и плана на каждую игру.

Почти во всех матчах этого сезона «Фиорентина» играла по схеме 4-3-3. Соперники уже научились играть не только против Симеоне, но и против реактивного Кьезы и классного плеймейкера Бенасси. Кажется, за 16 туров каждый болельщик «Форентины» понял, что в игре клуба нужно что-то менять. Но, похоже, это никак не доходит до Пиоли.

Плохая атмосфера в команде

После каждого гола футболисты «Фиорентины» собираются в толпу и празднуют забитый мяч. GdS недавно выдал инсайд: сплоченность бывает только на публике, в раздевалке же команда раздроблена на несколько кучек, которые по-разному относятся к происходящему в команде.

La Gazzetta dello Sport говорит: итальянцы (Кьеза, Бенасси и Бираги) сохраняют нейтралитет относительно главного тренера и полностью выполняют его указания. Латиноамериканская банда (Кристофоро, Пеццелья и Симеоне) же не очень верит в Пиоли.

У Пиоли есть небольшие недопонимания с одним из лидеров, Симеоне. И о натянутых отношениях очень хорошо говорят последние слова тренера: «Я не очень доволен Джованни в последнее время. Меня больше впечатляет игра других нападающих, поэтому я часто заменяю его или оставляю в запасе в последнее время».

Есть ли в «Фиорентине» что-то хорошее

Флорентийцы задумали качественно омолодить команду и следуют этой мысли даже в не самое удачное время (сейчас это самая молодая команда топ-5 лиг: средний возраст игроков «Фиорентины» составляет 23,4 года). У Пиоли проблема с атакой, и в зимнее трансферное окно скауты «Фио» выйдут на рынок за подкреплением для нападения. Самое интересное, что в шорт-листы «Фиорентины» входят достаточно молодые форварды: Кутроне, Пентек, Дефрель.

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Кроме того, впервые после ухода Винченцо Монтеллы произошел резкий скачок посещаемости. Монтелла покинул «Фиорентину» в 2015 году. В течение двух сезонов средняя посещаемость составляла приблизительно 27 тысяч человек (что уже суперкруто, учитывая цифры РПЛ). В этом сезоне на «Артемио Франки» в среднем на каждый матч приходит 31 тысяча болельщиков.

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«Фиорентина» идет на десятом месте (вполне привычное расположение после ухода Монтеллы) и имеет в активе 22 очка. Любая ее победа (с учетом неудач ближайших соперников по таблице) может подкинуть команду в еврокубковую зону.

Полтора года назад Пиоли получил классную команду. Но для того, чтобы показывать хоть какой-то результат, ему нужно больше колдовать над игрой «Фиорентины» и восстановить отношения с некоторыми футболистами. Поддержка и полное доверие со стороны руководства у него есть. Исправив главные ошибки, Пиоли получит требуемый результат.

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