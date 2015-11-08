«Рома» - «Лацио», «Арсенал» - «Тоттенхэм», «Локомотив» - «Зенит» и другие суперматчи воскресенья

<p><em>Жаркое противостояние «Ромы» и «Лацио» ждет зрителей в Риме.</em> <em>Рурское дерби порадует зрелищем любителей Бундеслиги. «Бомбардир» анонсирует главные матчи уик-энда, давая собственный прогноз и позволяя своим читателям высказать мнение об исходе встреч.</em></p> <p><a href="https:///online/80638" target="_blank"><strong>«ПСЖ» - «Тулуза» - 5:0</strong></a></p> <p><strong>Турнир:</strong> французская Лига 1</p> <p><strong>Дата проведения:</strong> 7 ноября 19:00</p> <p><strong>Мнение «Бомбардира»:</strong> уверенная победа «ПСЖ»</p> <p>Голкипер «ПСЖ» Кевин Трапп допустил досадную ошибку в матче с «Реалом». Парижане своему сопернику уступили, хотя играли при этом в несколько раз сильнее и интереснее. «Тулуза», занимающая в чемпионате Франции 19-е место вряд ли способна доставить серьезные проблемы коллективу Лорана Блана. Однако эту игру все равно нужно посмотреть. Лишний раз полюбоваться на футбол, показываемый лучшей командой чемпионата Франции, просто необходимо. Конечно, почти никто не будет сомневаться в победе «ПСЖ». Но сенсациям в современном футболе тоже отведено большое место. А вдруг она случится и на этот раз?</p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="d4f808df-7431-4399-887c-971eec829407" data-game="/bombardir10/11-6-2015-4-21-08-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div> <p><img alt="" src="/images/upload/1446826085_Комбар.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><a href="https:///online/81031" target="_blank"><strong>«Терек» - «Спартак» - 2:1</strong></a></p> <p><strong>Турнир:</strong> российская Премьер-лига</p> <p><strong>Дата проведения:</strong> 7 ноября 19:30</p> <p><strong>Мнение «Бомбардира»:</strong> результативная ничья</p> <p>До начала предыдущего тура мы все восхищались великолепной игрой «Терека». Грозненская команда шла в чемпионате страны лишь с одним поражением, сохраняя неплохие шансы на попадание в зону еврокубков. Встреча с «Амкаром» показала, что грозненской команде еще многому необходимо научиться. «Терек» провел матч удручающе, позволив сопернику одержать заслуженную победу. Но прямо сейчас сбрасывать со счетов команду Рахимова не стоит. Матч со «Спартаком» должен показать нам лицо настоящего «Терека». Однако не стоит забывать, что и «Спартаку» нужно многое доказывать в этой встрече. Неожиданно получилось, что в прессу просочились слухи о скорой продаже сразу нескольких игроков клуба. Оказалось, что новые клубы уже подыскивают себе братья Комбаровы и Денис Глушаков. В предстоящем матче не только им, но и другим спартаковцам предстоит доказать тренерскому штабу свою пригодность. От проигрышей любимой команды устали все московские болельщики. Пора бы футболистам встрепенуться.</p> <p><a href="https:///articles/447544" target="_blank"><strong>Кого должен продать «Спартак»? Выбор читателей «Бомбардира»</strong></a></p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="d4f808df-7431-4399-887c-971eec829407" data-game="/bombardir10/11-6-2015-4-22-35-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div> <p><img alt="" src="/images/upload/1446826119_Пьянич.jpg" style="width: 720px; height: 473px;" /></p> <p><a href="https:///online/84603" target="_blank"><strong>«Рома» - «Лацио»</strong></a></p> <p><strong>Турнир:</strong> итальянская Серия А</p> <p><strong>Дата проведения:</strong> 8 ноября 17:00</p> <p><strong>Мнение «Бомбардира»:</strong> победа «Ромы»</p> <p>Римское дерби разнообразит и без того насыщенное футбольное воскресенье. Перед перерывом на матчи сборных футбольный уик-энд дарит нам столько интересного футбола, что разбегаются глаза. Но мимо этой встречи пройти точно нельзя. Интересным видится тот факт, что «Лацио» отчаянно отказывается в нынешнем сезоне расходиться с соперниками ничейными результатами. При шести победах на счету подопечных Стефано Пиоли сразу пять поражений, однако даже такие результаты позволяют команде находиться недалеко от зоны еврокубков. «Рома» ведет себя еще интереснее. 25 забитых мячей – лучший показатель среди всех клубов Серии А. Оборона «Лацио» не отличается высокой надежностью, поэтому нападение «Ромы» представляется серьезным козырем в рукаве Руди Гарсии.</p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="d4f808df-7431-4399-887c-971eec829407" data-game="/bombardir10/11-6-2015-4-24-11-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div> <p><img alt="" src="/images/upload/1446826133_Ари.jpg" style="width: 720px; height: 479px;" /></p> <p><a href="https:///online/81027" target="_blank"><strong>«Краснодар» - ЦСКА</strong></a></p> <p><strong>Турнир:</strong> российская Премьер-лига</p> <p><strong>Дата проведения:</strong> 8 ноября 17:00</p> <p><strong>Мнение «Бомбардира»:</strong> ничейный результат</p> <p>Отличный матч ожидает зрителей в Краснодаре. Коллектив Кононова почти обеспечил себе выход из группы в Лиге Европы. Все усилия теперь можно сконцентрировать на достижении целей в чемпионате, где ситуация для команды складывается не самым лучшим образом. «Краснодар» занимает лишь седьмую строчку, что никак не устраивает руководство клуба. Надо подниматься выше, а встреча с ЦСКА совсем не является поводом для оправдания очередной потери очков. «Краснодар» попробует победить, а подопечные Слуцкого будут этому всячески мешать. Все больше экспертов прогнозируют скорое падение формы у игроков ЦСКА. Когда-нибудь армейцы должны будут потерпеть первое поражение в чемпионате. Но рискнем предположить, что даже после тяжелого выезда в Манчестер армейцы найдут в себе силы на ничью.</p> <p><a href="https:///articles/447720" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 15-й тур РФПЛ</strong></a></p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="d4f808df-7431-4399-887c-971eec829407" data-game="/bombardir10/11-6-2015-4-29-14-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div> <p><img alt="" src="/images/upload/1446826145_реус.jpg" style="width: 720px; height: 485px;" /></p> <p><a href="https:///online/83807" target="_blank"><strong>«Боруссия Д» - «Шальке»</strong></a></p> <p><strong>Турнир:</strong> немецкая Бундеслига</p> <p><strong>Дата проведения:</strong> 8 ноября 17:30</p> <p><strong>Мнение «Бомбардира»:</strong> победа «Боруссии»</p> <p>Плохая новость для фанатов «Боруссии». Рурское дерби пропустит Марко Ройс, получивший травму подколенного сухожилия. Но и без него в силе команды Томаса Тухеля совершенно никто не сомневается. «Боруссия» изо всех сил преследует лидирующую в Бундеслиге мюнхенскую «Баварию», но пока по-прежнему отстает от нее на пять очков. Любая следующая осечка только усугубит ситуацию, поэтому в ближайшем матче «шмелям» точно не стоит терять очки. «Шальке», входящий в зону Лиги чемпионов, хочет приблизиться к «Боруссии» и закрепиться на первых строчках таблицы. Отдавать главный клубный еврокубок «Байеру» в Гельзенкирхине точно больше не хотят. Однако в своем нынешнем состоянии «Боруссия» все равно выглядит сильнее молодняка из «Шальке».</p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="d4f808df-7431-4399-887c-971eec829407" data-game="/bombardir10/11-6-2015-4-25-47-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div> <p><img alt="" src="/images/upload/1446826158_Неймар.jpg" style="width: 720px; height: 479px;" /></p> <p><a href="https:///online/84115" target="_blank"><strong>«Барселона» - «Вильярреал»</strong></a></p> <p><strong>Турнир:</strong> испанская Примера</p> <p><strong>Дата проведения:</strong> 8 ноября 18:00</p> <p><strong>Мнение «Бомбардира»:</strong> волевая победа «Барселоны»</p> <p>«Барселона» успела позабыть про отсутствие Месси и продолжает уверенную победную поступь. Нулевую ничью в кубковой встрече со скромной командой «Виллановенсе» никто даже и не заметил. Коллектив Энрике мало пропускает и при этом много забивает. Неймар и Суарес неплохо взаимодействуют даже без Месси. «Барселона» лидирует в Примере, но на пятки ей наступает не только мадридский «Реал» и разыгравшаяся «Сельта». На четвертой строчке расположился «Атлетико», а одинаковое с ним количество очков имеет как раз «Вильярреал». На «желтую субмарину» оказало положительное влияние возвращение в Примеру Роберто Сольдадо. Нападающий так быстро влился в новый коллектив, что потерю талантливого Вьетто болельщики команды даже не заметили. «Вильярреал» обязательно забьет «Барселоне», но все-таки видится, что такая «Барса» своего соперника превосходит.</p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="d4f808df-7431-4399-887c-971eec829407" data-game="/bombardir10/11-6-2015-4-27-43-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div> <p><img alt="" src="/images/upload/1446826170_Кейн.jpg" style="width: 720px; height: 488px;" /></p> <p><a href="https:///online/80234" target="_blank"><strong>«Арсенал» - «Тоттенхэм»</strong></a></p> <p><strong>Турнир:</strong> английская Премьер-лига</p> <p><strong>Дата проведения:</strong> 8 ноября 19:00</p> <p><strong>Мнение «Бомбардира»:</strong> победа «Арсенала»</p> <p>«Арсенал» потерпел сокрушительное поражение в гостевом матче с «Баварией». После этого матча все встало на свои места. У команды Венгера теперь точно почти не остается шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов, поэтому можно целиком и полностью сосредоточиться на чемпионате. А вот тут у «Арсенала» двоевластие с «Манчестер Сити». Очки терять в такой момент точно нельзя, хотя «Тоттенхэм» их всеми силами будет стараться отобрать. Можно с уверенностью утверждать, что в предстоящем дерби будет много голов. По матчу против «Баварии» голевого потенциала у «Арсенала» видно не было, но зато он явно прослеживался до этого. «Тоттенхэм» вообще с каждым туром подтверждает разговоры о том, что команда наконец-то готова выйти на новый уровень. Но к северо-лондонскому дерби в ранге фаворита подходит именно «Арсенал».</p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="d4f808df-7431-4399-887c-971eec829407" data-game="/bombardir10/11-6-2015-4-16-23-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div> <p><img alt="" src="/images/upload/1446826189_Дзюба.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><a href="https:///online/81026" target="_blank"><strong>«Локомотив» - «Зенит»</strong></a></p> <p><strong>Турнир:</strong> российская Премьер-лига</p> <p><strong>Дата проведения:</strong> 8 ноября 19:30</p> <p><strong>Мнение «Бомбардира»</strong>: победа «Зенита»</p> <p>Матч против «Бешикташа» показал, что кризис для команды Черевченко – явление временное. Постепенно дела у «Локомотива» идут в гору, а добытый в Турции ничейный результат позволяет команде почти не беспокоиться за место в весенней части Лиги Европы. Другое дело, что в чемпионате на вторую строчку неожиданно взобрался «Ростов», имеющий все шансы улучшить свое положение и в эти выходные. «Локомотиву» же предстоит сложнейшее испытание, в котором клуб отнюдь не является фаворитом. Халк восстановился от повреждения, почти в одиночку вынес «Лион» в Лиге чемпионов, а теперь готов продолжить свои свершения и в чемпионате. «Зенит», кстати, в плей-офф Лиги чемпионов уже пробился официально.</p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="d4f808df-7431-4399-887c-971eec829407" data-game="/bombardir10/11-6-2015-4-14-40-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>