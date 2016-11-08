В Мексике был убит судья. Луис Суарес продлит контракт с «Барселоной». Дайджест событий дня

Зозуля: «Украинец играет в России – враг народа, а Тимати в Одессе собирает полный зал»

Украинский нападающий «Бетиса» Роман Зозуля выразил недоумение, почему у него на родине футболистов, выступающих в России, называют врагами народа, а музыкантов из этой страны принимают с распростертыми руками.

«Вот я не могу понять одного. Едет украинский футболист играть в Россию — он сразу враг народа: ненависть, гневные посты, куча грязи сразу льются на него. А приезжают в Украину с концертами люди, которые открыто поддерживают и прославляют Путина, – так у нас сразу полные залы! Вот как так?! Тимати спокойно выступает в Одессе, L’Оne в Днепре дает концерт. Не узнаю свой родной город, который всегда был примером патриотичности и в определенное время щитом для всей страны! Не понимаю…

Люди, вы думаете своей головой? Что за двойные стандарты? Почему футболисты — враги? Почему 95-й квартал стал для вас ненавистным? С таким подходом мы очень долго не сможем ничего поменять в стране! Любите Украину, а не делайте вид!» – написал Зозуля в Facebook.

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Швайнштайгер, скорее всего, вернется в Бундеслигу

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер практически наверняка покинет клуб в зимнее трансферное окно. Футболист может вернуться в Германию, где к нему проявляет интерес «Вольфсбург». В Англии хавбека сватают в «Эвертон». Ранее сам Швайнштайгер заявлял, что «Манчестер Юнайтед» является его последним европейским клубом.

В Мексике убили судью. Причина – показанная им красная карточка

В Мексике был убит судья во время матча. Трагедия произошла в городке Тулансинго. Арбитром любительского матча был 59-летний Виктор Трехо. По ходу встречи судья решил показать красную карточку Рубену Ривера Васкесу. Разъяренный удалением футболист ударил арбитра в лицо головой, который в итоге скончался прямо на поле. Виновник трагедии скрылся с места происшествия и пока не пойман полицейскими.

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Луис Адриано может стать игроком ЦСКА

ЦСКА рассчитывает совершить сделку по приобретению форварда «Милана» Луиса Адриано. Армейцы предложили 29-летнему игроку аналогичную зарплату – три миллиона евро в год. «Россонери» не рассчитывают на бразильца и внесли его в список выставленных на продажу футболистов. Сам Адриано, долгое время защищавший цвета донецкого «Шахтера», не горит желанием возвращаться в Восточную Европу. При этом агент игрока Жилмар Велоз контактировал с клубами из Германии по поводу возможного трудоустройства своего клиента.

23,6 миллионов в год – именно столько будет зарабатывать Роналду

Зарплата нападающего «Реала» Криштиану Роналду согласно новому контракту составит 23,6 миллионов евро в год «чистыми», информирует Correio da Manha. Вчера португалец поставил подпись под новым соглашением со «сливочными» до лета 2021 года. Если 31-летний игрок отработает договор до конца, то пополнит свой кошелек на 118 миллионов. Предыдущая зарплата Роналду составляла 21 миллион евро в год.

Сборные Албании и Израиля поменяли стадион из-за возможного теракта

УЕФА принял решение изменить место проведения встречи четвертого тура отборочного этапа к чемпионату мира-2018 между сборными Албании и Израиля, сообщает panorama.com.al. Изначально поединок должен был состояться на арене «Лоро Боричи» в городе Шкодер, однако на днях албанскими силовиками была арестована группа из четырех человек, подозреваемых в организации теракта на стадионе во время игры. Таким образом матч, который запланирован на 12 ноября, пройдет в город Эльбасан.

Суарес остается в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес уже в ближайшие дни может поставить подпись под новым соглашением с каталонским клубом. Контракт планируется продлить до середины 2021 года, но существует вероятность, что новый договор будет заключен до лета 2022. По информации источника, теперь уругваец будет зарабатывать 25 миллионов евро в год.

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«Интер» нашел себе нового тренера

Экс-главный тренер «Лацио» Стефано Пиоли официально возглавил «Интер», сменив на посту наставника «нерадзурри» Франка де Бура, уволенного за плохие показатели. Соглашение с 51-летним специалистом заключено сроком до лета 2018 года.

После 12-ти туров «Интер» располагается на восьмой позиции в таблице Серии А, имея в своем активе 17 очков, и отставая от лидирующего «Ювентуса» на 13 баллов.