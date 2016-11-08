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  • В Мексике был убит судья. Луис Суарес продлит контракт с «Барселоной». Дайджест событий дня

В Мексике был убит судья. Луис Суарес продлит контракт с «Барселоной». Дайджест событий дня

Зозуля: «Украинец играет в России – враг народа, а Тимати в Одессе собирает полный зал»

Украинский нападающий «Бетиса» Роман Зозуля выразил недоумение, почему у него на родине футболистов, выступающих в России, называют врагами народа, а музыкантов из этой страны принимают с распростертыми руками.

«Вот я не могу понять одного. Едет украинский футболист играть в Россию — он сразу враг народа: ненависть, гневные посты, куча грязи сразу льются на него. А приезжают в Украину с концертами люди, которые открыто поддерживают и прославляют Путина, – так у нас сразу полные залы! Вот как так?! Тимати спокойно выступает в Одессе, L’Оne в Днепре дает концерт. Не узнаю свой родной город, который всегда был примером патриотичности и в определенное время щитом для всей страны! Не понимаю…

Люди, вы думаете своей головой? Что за двойные стандарты? Почему футболисты — враги? Почему 95-й квартал стал для вас ненавистным? С таким подходом мы очень долго не сможем ничего поменять в стране! Любите Украину, а не делайте вид!» – написал Зозуля в Facebook.

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Швайнштайгер, скорее всего, вернется в Бундеслигу

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер практически наверняка покинет клуб в зимнее трансферное окно. Футболист может вернуться в Германию, где к нему проявляет интерес «Вольфсбург». В Англии хавбека сватают в «Эвертон». Ранее сам Швайнштайгер заявлял, что «Манчестер Юнайтед» является его последним европейским клубом.

В Мексике убили судью. Причина – показанная им красная карточка

В Мексике был убит судья во время матча. Трагедия произошла в городке Тулансинго. Арбитром любительского матча был 59-летний Виктор Трехо. По ходу встречи судья решил показать красную карточку Рубену Ривера Васкесу. Разъяренный удалением футболист ударил арбитра в лицо головой, который в итоге скончался прямо на поле. Виновник трагедии скрылся с места происшествия и пока не пойман полицейскими.

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Луис Адриано может стать игроком ЦСКА

ЦСКА рассчитывает совершить сделку по приобретению форварда «Милана» Луиса Адриано. Армейцы предложили 29-летнему игроку аналогичную зарплату – три миллиона евро в год. «Россонери» не рассчитывают на бразильца и внесли его в список выставленных на продажу футболистов. Сам Адриано, долгое время защищавший цвета донецкого «Шахтера», не горит желанием возвращаться в Восточную Европу. При этом агент игрока Жилмар Велоз контактировал с клубами из Германии по поводу возможного трудоустройства своего клиента.

23,6 миллионов в год – именно столько будет зарабатывать Роналду

Зарплата нападающего «Реала» Криштиану Роналду согласно новому контракту составит 23,6 миллионов евро в год «чистыми», информирует Correio da Manha. Вчера португалец поставил подпись под новым соглашением со «сливочными» до лета 2021 года. Если 31-летний игрок отработает договор до конца, то пополнит свой кошелек на 118 миллионов. Предыдущая зарплата Роналду составляла 21 миллион евро в год.

Сборные Албании и Израиля поменяли стадион из-за возможного теракта

УЕФА принял решение изменить место проведения встречи четвертого тура отборочного этапа к чемпионату мира-2018 между сборными Албании и Израиля, сообщает panorama.com.al. Изначально поединок должен был состояться на арене «Лоро Боричи» в городе Шкодер, однако на днях албанскими силовиками была арестована группа из четырех человек, подозреваемых в организации теракта на стадионе во время игры. Таким образом матч, который запланирован на 12 ноября, пройдет в город Эльбасан.

Суарес остается в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес уже в ближайшие дни может поставить подпись под новым соглашением с каталонским клубом. Контракт планируется продлить до середины 2021 года, но существует вероятность, что новый договор будет заключен до лета 2022. По информации источника, теперь уругваец будет зарабатывать 25 миллионов евро в год.

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«Интер» нашел себе нового тренера

Экс-главный тренер «Лацио» Стефано Пиоли официально возглавил «Интер», сменив на посту наставника «нерадзурри» Франка де Бура, уволенного за плохие показатели. Соглашение с 51-летним специалистом заключено сроком до лета 2018 года.

После 12-ти туров «Интер» располагается на восьмой позиции в таблице Серии А, имея в своем активе 17 очков, и отставая от лидирующего «Ювентуса» на 13 баллов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Барселона Интер Реал Швайнштайгер Бастиан Адриано Луис Роналду Криштиану Суарес Луис Зозуля Роман Пиоли Стефано
Комментарии (6)
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Adob
1478628163
25лямов нормальная зарплата)))
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Igorello97
1478628555
Тимати качает хохлов :)
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magg27
1478659486
суарес вперёд!
Ответить
Strig
1478660133
Украинцы всегда играли на уровне...
Ответить
343443
1478666004
суарес вперёд!
Ответить
BoltCX
1478666641
Сказал Зозуля, которому до боли хотелось поиграть в Тосно, но не смог из-за политических неурядиц. Обидно, знаете ли.
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