«Делаю свою работу и не думаю о Симеоне». Как Пиоли возвращает «Интеру» характер топ-клуба

Что вообще творится?

8 августа 2016 года боссы «Интера» откровенно сглупили. Не тем, что уволили Роберто Манчини с поста главного тренера, а тем, что сделали это за 12 дней до старта сезона в Серии А. Оказывается, перед началом чемпионата резко может меняться не только лимит на легионеров. Итальянец, трижды приводивший черно-синих к национальному чемпионству, в свой второй поход задержался в «Интере» почти на два года. Франка де Бура, ставшего его преемником, хватило лишь на 84 дня. С голландцем «Интер» выдал худший старт за последние пять лет, набрав 14 очков за 11 туров. А что вы хотели? Уже после ухода тренер раскритиковал интернациональное руководство клуба: «Главная проблема «Интера» – полный бардак. Здесь хотят вернуться на вершину за две недели, но это невозможно».Место де Бура занял Стефано Векки, который успешно работал с Примаверой. Но не на долгий срок: итальянец просто нагрел кресло для своего тески – Стефано Пиоли.

Одна из наиболее памятных побед «Интера» в этом сезоне – еще при де Буре, но уже очень красиво.

В апреле 2016 года после разгрома от «Ромы» (1:4) Пиоли был выставлен из «Лацио». Руководству римлян наскучил унылый стиль игры и результаты команды, хотя по итогам прошлого сезона клуб занял третье место. В отличие от Диего Симеоне, которого давно ждут в «Интере», у Пиоли нет ни титулов, ни звездного статуса, ни работы в топ-клубе. Хороший рабочий вариант по меркам Италии – не более того. Его приход в «Интер» во многом расценивался как явление временное. Теперь же очередной сезон, который болельщики уже успели списать в категорию проваленных, стал поблескивать перспективами. Пиоли же с ходу постарался расположить к себе тиффози: «Интер» был моей первой любовью».

Чего уже успел добиться?

Появление стабильности

С приходом Пиоли «Интер» отошел от схемы 4-3-3, которую использовал де Бур, перейдя на 4-2-3-1. Без особых метаний итальянец определился и с костяком: сзади командует южноамериканский дуэт Миранда – Мурильо; в центре поля правит тройка Брозович – Кондогбиа – Мариу; впереди заправляет Икарди, а в помощниках с флангов у аргентинца – Перишич и Кандрева. Правда, иногда схема трансформируется в 3-4-3, как было в матче с «Дженоа», но в основном команда живет на поле по устоявшемуся порядку.

После ухода де Бура «Интер» перестал выезжать только за счет забивного Икарди, который недолгий срок спасал шкуру тренера. Нет, аргентинец все так же продолжает исправно забивать, но теперь добавил к этому кучу важных ассистов (ключевые пасы в победных матчах с «Сассуоло», «Удинезе» и «Кьево»). Зависимость от абсолютно лучшего игрока Серии А по системе «гол+пас» (15 голов – 38% от общего количества; восемь голевых передач) определенно есть, но при этом аргентинец больше не чувствует себя одиноким лидером. Раскрылись вингеры Иван Перишич и Антонио Кандрева, набравшие по девять результативных очков в Серии А. Причем последний не без проблем играл под руководством Пиоли в «Лацио». Встал вопрос: как тренер и игрок, успевшие поругаться из-за капитанской повязки, которую очень хотел футболист, будут уживаться вместе. Оказалось, тихо и мирно.

Атмосфера

Манчини конфликтовал с Икарди, не ладил с Видичем. Де Бур за столь короткий срок успел настроить против себя полкоманды, о чем не стесняясь говорит все тот же Икарди. «При де Буре ситуация внутри команды была невыносимой», – отрезал капитан. «С приходом Пиоли изменился менталитет «Интера». Между игроками появилось доверие. К нему все проявляют уважение, а он доверяет нам», – продолжил аргентинец. Если так говорит вечно конфликтующий во всеми Икарди, то это многое значит.

Кажется, с нужной атмосферой у миланцев появился всем известный стальной орган. Теперь «Интер» кладет трешку голов за последнюю десятиминутку (разгром «Кротоне»), спасается от поражения с финальным свистком (дерби против «Милана») или неожиданно возвращается в игру и разделывает «Кьево». Игры-перевертыши почти что стали фирменным почерком команды. Возможно, именно за счет этого в Милан наконец-то вернется Лига чемпионов.

Начал выбивать толк из бешеных трат

Позапрошлым летом «Интер» обставил «Милан» в гонке за полузащитника «Монако» Жоффри Кондогбиа и приобрел молодого француза за 35 миллионов евро. Тем не менее, дикие привозы (как было в матче с «Болоньей», когда его заменили уже на 28-й минуте) прямо намекали, что он не стоит таких денег. СМИ уже сплавили Кондогбиа в Англию, но под руководством Пиоли француз перестал казаться неудачником. Теперь он чаще появляется на поле и меньше чудит, а в компании с Брозовичем стал выглядеть еще увереннее.

Этим летом «Интер» заплатил на 5 миллионов больше за португальского универсала Жоао Мариу. Приходил действующий чемпион Европы еще к де Буру, но начал звездить только сейчас. Семь набранных очков с Пиоли против двух – без него. Определенно, как только итальянец выставил нужные настройки своим подопечным – пошла жара. 75-миллионая котлета денег постепенно реанимируется.

Что в итоге?

Команда начала бомбить. Одержав 10 побед подряд во всех турнирах (чего с «Интером» не случалось с 2012 года), миланский клуб вместо торчания в середине таблицы принялся штурмовать зону Лиги чемпионов. Теперь планы занять третье место и пробиться в главный еврокубок, поставленные Пиоли перед началом работы, уже не кажутся такими чудаковатыми. «Мы еще ничего не сделали. «Интер» находится не на том месте, где хотел бы быть, и не играет в тот футбол, в который хочет играть», – тренер грезит большими задачами. Он уже не боится предъявлять намерения действовать против «Ювентуса» первым номером. Контракт с Пиоли рассчитан до лета 2018 года, однако после этого сезона руководство клуба может позабыть о Симеоне и оставить нынешнего алленаторе на более долгий срок. «Честно могу сказать, что никогда не думал о Симеоне. Я работаю в великом клубе, многие хотят сюда попасть», – не скрывает Пиоли. Обладая могущественным китайским кошельком, итальянец со сверкающим лбом может вернуть «Интер» в элиту.

Точка J. Почему «Ювентус» скоро будут хотеть все