Закономерность в ЛЧ: сразу три тренера-полуфиналиста родились в одном регионе Италии. Один из них четыре раза брал ЛЧ

19 апреля определились обе полуфинальные пары Лиги чемпионов. «Интер» сыграет в дерби с «Миланом». «Реал» – с «Манчестер Сити». Примечательно, что три из четырех тренеров – итальянцы. И все они родились в одном регионе.

В каком регионе родились тренеры

Вот места рождения итальянских тренеров-полуфиналистов ЛЧ:

Эти тренеры по разу выигрывали чемпионат Италии, а Анчелотти четыре раза брал Лигу чемпионов. Их пункты рождения – части области Эмилии-Романьи. Территориально она расположена здесь:

Центр области – Болоньи. Эмилия-Романья проходит по побережью Адриатического моря и доходит через Апеннины. И этот регион очень связан со спортом:

1. В Модене базируется команда Формулы 1 «Феррари», которая обустроила базу в Маранелло.

2. Есть 11 футбольных клубов, которые представляют три высших итальянских дивизиона. Самые популярные: «Болонья», «Чезена», «Модена», «Пьяченца», «Реджана», «Парма», «Сассуоло», «СПАЛ».

Есть ли еще примеры успешных тренеров из этой области? Арриго Сакки, Филиппо Индзаги.

А из какого региона остальные тренеры-полуфиналисты еврокубков

Так получилось, что сразу пять итальянских клубов вышли в полуфиналы еврокубков – это больше, чем из любых других стран. Расклад по тренерам «Интера» и «Милана» мы расписали. Вот по остальным итальянским клубам:

Массимилиано Аллегри («Ювентус») – Ливорно, Тоскана;

Жозе Моуриньо («Рома») – родился в Португалии;

Винченцо Итальяно («Фиорентина») – родился в Германии.

Фото: imago-images.de/Global Look Press, скриншот с Google Maps