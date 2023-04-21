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    • Закономерность в ЛЧ: сразу три тренера-полуфиналиста родились в одном регионе Италии. Один из них четыре раза брал ЛЧ

    Закономерность в ЛЧ: сразу три тренера-полуфиналиста родились в одном регионе Италии. Один из них четыре раза брал ЛЧ

    19 апреля определились обе полуфинальные пары Лиги чемпионов. «Интер» сыграет в дерби с «Миланом». «Реал» – с «Манчестер Сити». Примечательно, что три из четырех тренеров – итальянцы. И все они родились в одном регионе.

    В каком регионе родились тренеры

    Вот места рождения итальянских тренеров-полуфиналистов ЛЧ:

    Эти тренеры по разу выигрывали чемпионат Италии, а Анчелотти четыре раза брал Лигу чемпионов. Их пункты рождения – части области Эмилии-Романьи. Территориально она расположена здесь:

    Центр области – Болоньи. Эмилия-Романья проходит по побережью Адриатического моря и доходит через Апеннины. И этот регион очень связан со спортом:

    1. В Модене базируется команда Формулы 1 «Феррари», которая обустроила базу в Маранелло.

    2. Есть 11 футбольных клубов, которые представляют три высших итальянских дивизиона. Самые популярные: «Болонья», «Чезена», «Модена», «Пьяченца», «Реджана», «Парма», «Сассуоло», «СПАЛ».

    Есть ли еще примеры успешных тренеров из этой области? Арриго Сакки, Филиппо Индзаги.

    А из какого региона остальные тренеры-полуфиналисты еврокубков

    Так получилось, что сразу пять итальянских клубов вышли в полуфиналы еврокубков – это больше, чем из любых других стран. Расклад по тренерам «Интера» и «Милана» мы расписали. Вот по остальным итальянским клубам:

    Фото: imago-images.de/Global Look Press, скриншот с Google Maps

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:58
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