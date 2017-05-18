Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Вы не заслуживаете нашей поддержки». Почему «Интер» ужасен

«Вы не заслуживаете нашей поддержки». Почему «Интер» ужасен

Этот сезон – очень странное время для «Интера». Из 36 матчей команда проиграла 14. Это худший показатель среди всех клубов первой десятки таблицы Серии А. Задачу по попаданию в еврокубки «Интер» провалил. Миланский клуб занимает восьмое место и не выигрывал уже восемь встреч подряд. Такой ужасной серии без побед с «Интером» не случалось с 1982 года. Самые ужасные показатели за 35 лет «Интер» получил с новыми владельцами из Suning Group, купившими команду в июне 2016 года. Клубу обещали горы денег и стремительные результаты. Пока грандиозные планы выглядят невыполнимыми.

«Кажется, новые инвесторы не понимают важность правильного управления «Интером». Великий клуб – это не очередное предприятие. Сюда нужно приходить с конкретными идеями и планами их реализации. Важные решения в «Интере» принимают человек пять-шесть. Люди не знают, к кому идти с проблемами», – объясняет происходящее в руководстве команды бывший главный тренер «Интера» Леонардо. Бразилец успел поработать в «ПСЖ», поэтому может сравнивать происходящее в двух больших клубах. В Париже выстроены модель и четкая командная иерархия. Здесь каждый может высказать мнение, отличное от позиции руководства. В «Интере» тоже много мнений, но к компромиссу никто не приходит.

Странности в руководстве и непонятное разделение ответственности – лишь малая часть из проблем «Интера». Клуб никак не может найти тренера, который слепил бы хоть что-то из имеющегося материала. Де Бур пытался внедрить свои идеи, но провалился. Пиоли прогнулся под игроков и собственные воспоминания. Делать из «Интера» модель старого «Лацио» – удивительно слабое решение получившего большой шанс тренера. Стефано Пиоли отправили в отпуск еще до окончания сезона. Он требует выплаты неустойки в 1,8 миллиона евро, попутно договариваясь о работе в «Фиорентине».

Тренерские непонятки привели к тому, что у «Интера» совсем нет игры. В команде всего два потенциальных футболиста мирового уровня. Иван Перишич летом с большой вероятностью команду покинет, принеся в казну клуба около 60 миллионов евро. Мауро Икарди почти точно останется, потому что хочет этого сам. В нынешнем сезоне аргентинский лидер «Интера» наколотил 24 гола и сделал девять результативных передач. Он – единственный светлый элемент во всем мраке, что творится в миланской команде. «Наша игра в последних матчах недостойна «Интера», – говорит Икарди. С ним согласны болельщики, которые ненавидят происходящее в сегодняшнем «Интере». И самого Икарди за его поступки и ужасный характер.

«Вы не заслуживаете нашей поддержки. Мы уходим на обед», – такой баннер разместили болельщики «Интера» на матче против «Сассуоло». Фанаты действительно ушли, оставив вместо себя лишь эти высказывания. «Интер» ту встречу проиграл, а футболисты так и не нашли правильных слов для оправдания. «За все время в «Интере» это мой самый трудный момент. Понимаю наших фанатов, но могу повторить лишь то, что говорилось раньше. Нужно достойно завершить сезон», – утверждает Ханданович. Точно известно лишь то, что летом в клубе ожидаются очередной поток обещаний и попытка глобальной перестройки. Ханданович, Д′Амброзио, Медель и Гальярдини – пока только эти игроки, по сообщениям итальянских СМИ, гарантировали себе место в составе на следующий сезон.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Прямо сейчас в «Интере» действительно предпринимаются попытки что-то изменить. В клуб приглашен известный по работе в «Роме» Вальтер Сабатини. Он будет консультировать «Интер» и «Цзянсу Сунин» по техническим вопросам. По сути, Сабатини берет на себя обязанности спортивного директора. «Нужно быть терпеливыми. Мы будем двигаться вперед шаг за шагом. Сейчас самое главное для клуба – долгосрочные инвестиции. Каждый матч важен, но невозможно сразу все изменить. «Интер» нуждается в людях, которые будут работать с сердцем», – рассуждает Стивен Джан, сын владельца Suning Group. «Интер» провел переговоры с Конте и Поккеттино. Среди возможных игровых приобретений называется даже форвард «Крыльев Советов» Бруно. Менеджмент постепенно просыпается.

«На слабости команды реагировать все сложнее. Перипетии между директорами, агентами и консультантами повлияли на падение клуба. Но меня пугает еще одно обстоятельство. Не могу понять, почему Дзанетти за столько лет в клубе не смог донести до игроков значение той футболки, в которой они играют?» – удивляется бывший капитан «Интера» Джузеппе Бергоми. Ситуация в команде пугает всех, но в ужасе «Интера» глобально ничего не меняется. Миланский клуб продолжает идти по странному и пугающему пути, давая все меньше надежд собственным фанатам. Теперь всем людям, связанным с «Интером», остается только верить и терпеть.

«Мы здесь не для бизнеса». Что нужно знать о продаже «Милана» китайцам

[poll id=1258]

Италия. Серия А Италия Интер Перишич Иван Икарди Мауро Пиоли Стефано
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Павел Буре
1495103038
Опять принтер плывет непонятно куда.
Ответить
anri1703
1495120808
а не так давно была статья о тренере интера временном и то что все прекрасно и где после ухода моура интер стал середняком увы
Ответить
mihail200606
1495126796
интер не топ клуб. да, не бедный клуб с историей, но не более. выигрыш ЛЧ был счастливым совпадением прихода маура и наличия классных игроков. выигрыш конечно заслуженный , но для интера это лишь редкий успешный эпизод. выигрыши чемпионатов тоже стечение обстоятельств - проблем у прямых конкурентов, особенно Юве
Ответить
bodhi
1495136583
Скатертью дорога на дно!!!
Ответить
Majesticman
1495139785
Нужно возвращать Козу Ностру, а триады гнать за свою стену. Интер великий клуб, проблемы бывают у всех. Слава Интеру, вместе на всегда!!!
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
2
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+