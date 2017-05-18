«Вы не заслуживаете нашей поддержки». Почему «Интер» ужасен

Этот сезон – очень странное время для «Интера». Из 36 матчей команда проиграла 14. Это худший показатель среди всех клубов первой десятки таблицы Серии А. Задачу по попаданию в еврокубки «Интер» провалил. Миланский клуб занимает восьмое место и не выигрывал уже восемь встреч подряд. Такой ужасной серии без побед с «Интером» не случалось с 1982 года. Самые ужасные показатели за 35 лет «Интер» получил с новыми владельцами из Suning Group, купившими команду в июне 2016 года. Клубу обещали горы денег и стремительные результаты. Пока грандиозные планы выглядят невыполнимыми.

«Кажется, новые инвесторы не понимают важность правильного управления «Интером». Великий клуб – это не очередное предприятие. Сюда нужно приходить с конкретными идеями и планами их реализации. Важные решения в «Интере» принимают человек пять-шесть. Люди не знают, к кому идти с проблемами», – объясняет происходящее в руководстве команды бывший главный тренер «Интера» Леонардо. Бразилец успел поработать в «ПСЖ», поэтому может сравнивать происходящее в двух больших клубах. В Париже выстроены модель и четкая командная иерархия. Здесь каждый может высказать мнение, отличное от позиции руководства. В «Интере» тоже много мнений, но к компромиссу никто не приходит.

Странности в руководстве и непонятное разделение ответственности – лишь малая часть из проблем «Интера». Клуб никак не может найти тренера, который слепил бы хоть что-то из имеющегося материала. Де Бур пытался внедрить свои идеи, но провалился. Пиоли прогнулся под игроков и собственные воспоминания. Делать из «Интера» модель старого «Лацио» – удивительно слабое решение получившего большой шанс тренера. Стефано Пиоли отправили в отпуск еще до окончания сезона. Он требует выплаты неустойки в 1,8 миллиона евро, попутно договариваясь о работе в «Фиорентине».

Тренерские непонятки привели к тому, что у «Интера» совсем нет игры. В команде всего два потенциальных футболиста мирового уровня. Иван Перишич летом с большой вероятностью команду покинет, принеся в казну клуба около 60 миллионов евро. Мауро Икарди почти точно останется, потому что хочет этого сам. В нынешнем сезоне аргентинский лидер «Интера» наколотил 24 гола и сделал девять результативных передач. Он – единственный светлый элемент во всем мраке, что творится в миланской команде. «Наша игра в последних матчах недостойна «Интера», – говорит Икарди. С ним согласны болельщики, которые ненавидят происходящее в сегодняшнем «Интере». И самого Икарди за его поступки и ужасный характер.

«Вы не заслуживаете нашей поддержки. Мы уходим на обед», – такой баннер разместили болельщики «Интера» на матче против «Сассуоло». Фанаты действительно ушли, оставив вместо себя лишь эти высказывания. «Интер» ту встречу проиграл, а футболисты так и не нашли правильных слов для оправдания. «За все время в «Интере» это мой самый трудный момент. Понимаю наших фанатов, но могу повторить лишь то, что говорилось раньше. Нужно достойно завершить сезон», – утверждает Ханданович. Точно известно лишь то, что летом в клубе ожидаются очередной поток обещаний и попытка глобальной перестройки. Ханданович, Д′Амброзио, Медель и Гальярдини – пока только эти игроки, по сообщениям итальянских СМИ, гарантировали себе место в составе на следующий сезон.

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Прямо сейчас в «Интере» действительно предпринимаются попытки что-то изменить. В клуб приглашен известный по работе в «Роме» Вальтер Сабатини. Он будет консультировать «Интер» и «Цзянсу Сунин» по техническим вопросам. По сути, Сабатини берет на себя обязанности спортивного директора. «Нужно быть терпеливыми. Мы будем двигаться вперед шаг за шагом. Сейчас самое главное для клуба – долгосрочные инвестиции. Каждый матч важен, но невозможно сразу все изменить. «Интер» нуждается в людях, которые будут работать с сердцем», – рассуждает Стивен Джан, сын владельца Suning Group. «Интер» провел переговоры с Конте и Поккеттино. Среди возможных игровых приобретений называется даже форвард «Крыльев Советов» Бруно. Менеджмент постепенно просыпается.

«На слабости команды реагировать все сложнее. Перипетии между директорами, агентами и консультантами повлияли на падение клуба. Но меня пугает еще одно обстоятельство. Не могу понять, почему Дзанетти за столько лет в клубе не смог донести до игроков значение той футболки, в которой они играют?» – удивляется бывший капитан «Интера» Джузеппе Бергоми. Ситуация в команде пугает всех, но в ужасе «Интера» глобально ничего не меняется. Миланский клуб продолжает идти по странному и пугающему пути, давая все меньше надежд собственным фанатам. Теперь всем людям, связанным с «Интером», остается только верить и терпеть.

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