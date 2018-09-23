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  • Новая звезда Италии подражает отцу и празднует гол с братом-болбоем

Новая звезда Италии подражает отцу и празднует гол с братом-болбоем

Вчера «Фиорентина» растерзала СПАЛ (3:0), а один из мячей в ворота Альфреда Гомиса заковырял Федерико Кьеза. Он не отпраздновал гол с фанатами «Фио». Кьеза подбежал к своему младшему брату, который на этой игре подавал мячи. Получился крайне милый момент.

Семья Кьезы завоевала Италию

Да. Отец Федерико, Энрико Кьеза, играл в чемпионате Италии в конце прошлого века, запомнился несколькими классными сезонами в составе «Пармы», «Фиорентины» и «Лацио» и провел начало нулевых в клубе из итальянского подвала («Сиена», «Фильине»). Федерико же изначально говорил, что хочет быть похожим на Энрико. Вот, только итальянские СМИ отмечают: сын в плане скиллов и умений уже превзошел своего отца. К двадцати годам Кьеза-старший мотался по арендам. Федерико же – твердый игрок основы «Фиорентины» и футболист взрослой сборной Италии.

Кьезу-младшего активно хантят топ-клубы: «Манчестер Сити», «Интер», «Ювентус», «Севилья». Но, кажется, парень правильно расставил приоритеты, и его карьера в полнейшей безопасности от неожиданных провалов: «Я люблю Флоренцию, мне нравится моя команда. В любой момент можно уйти в классный клуб, да и предложения у меня есть. Важная деталь – играть. Здесь, в «Фиорентине», я могу это делать. Получится ли у меня, если я уйду куда-нибудь прямо сейчас?»

Почему это важно

Вы же помните, почему Стефано Пиоли уволили из «Интера»? Если нет, то консерватизм руководителей «Интера» вас может немного шокировать. Пиоли известен тем, что в каждом клубе пытается за счет семейных отношений и взаимопонимания построить игру команды. Китайских руководителей «Интера» этот подход и не устроил. Они дождались, пока команда выдаст серию из нескольких поражений в конце сезона-2016/17 и отправили Пиоли отдыхать с предлогом: «Слишком мягкий и обходительный человек».

Странно, но такой подход вполне устроил руководство «Фиорентины». После ухода Пауло Соузы клубу нужен был именно тот человек, который объединит игроков в одну большую семью. Дебютный сезон у тренера не очень задался: клуб забрался всего лишь на восьмую строчку. Зато в этом розыгрыше Серии А «Фиорентина» обновила состав качественным молодняком и уже претендует на звание главного открытия сезона. После первых пяти туров команда забралась на вторую строчку. Правда, Пиоли утверждает: «Не стоит смотреть на место в таблице сейчас. Нужно оценивать выступление команды после завершения чемпионата. Пока мы идем в отличном ритме, но нужно еще во многом прибавить».

Джованни Симеоне, Марко Пьяца, Альбан Лафон, Марко Бенасси – главные звезды этого янгстерского коллектива. А Федерико Кьеза – их главный лидер.

Италия. Серия А Италия Фиорентина Кьеза Федерико Пиоли Стефано
Комментарии (13)
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Karpathian
1537697231
прочитал сперва с братом-долбо**ом
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El_Chori
1537699358
Как же мне нравится их форма!
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Vladarg
1537701092
у "фиалок" очень молодая и перспективная команда.хочется пожелать им успеха.жаль будет,если Команде не удастся состояться.расстащат и все..
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DOCTOR PENALTY
1537705940
Папашка играл забойно, ему стоит подражать.
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Oldtrafford83/97
1537706204
Папа был очень хорош в паре с Креспо,надеюсь сына будет ещё круче!
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mihail200606
1537726836
папаша то знатный футболист был в свое время...
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Всем привет, я тут время
1537786786
Юным талантам удачи!
Ответить
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