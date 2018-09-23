Новая звезда Италии подражает отцу и празднует гол с братом-болбоем

Вчера «Фиорентина» растерзала СПАЛ (3:0), а один из мячей в ворота Альфреда Гомиса заковырял Федерико Кьеза. Он не отпраздновал гол с фанатами «Фио». Кьеза подбежал к своему младшему брату, который на этой игре подавал мячи. Получился крайне милый момент.

Семья Кьезы завоевала Италию

Да. Отец Федерико, Энрико Кьеза, играл в чемпионате Италии в конце прошлого века, запомнился несколькими классными сезонами в составе «Пармы», «Фиорентины» и «Лацио» и провел начало нулевых в клубе из итальянского подвала («Сиена», «Фильине»). Федерико же изначально говорил, что хочет быть похожим на Энрико. Вот, только итальянские СМИ отмечают: сын в плане скиллов и умений уже превзошел своего отца. К двадцати годам Кьеза-старший мотался по арендам. Федерико же – твердый игрок основы «Фиорентины» и футболист взрослой сборной Италии.

Кьезу-младшего активно хантят топ-клубы: «Манчестер Сити», «Интер», «Ювентус», «Севилья». Но, кажется, парень правильно расставил приоритеты, и его карьера в полнейшей безопасности от неожиданных провалов: «Я люблю Флоренцию, мне нравится моя команда. В любой момент можно уйти в классный клуб, да и предложения у меня есть. Важная деталь – играть. Здесь, в «Фиорентине», я могу это делать. Получится ли у меня, если я уйду куда-нибудь прямо сейчас?»

Почему это важно

Вы же помните, почему Стефано Пиоли уволили из «Интера»? Если нет, то консерватизм руководителей «Интера» вас может немного шокировать. Пиоли известен тем, что в каждом клубе пытается за счет семейных отношений и взаимопонимания построить игру команды. Китайских руководителей «Интера» этот подход и не устроил. Они дождались, пока команда выдаст серию из нескольких поражений в конце сезона-2016/17 и отправили Пиоли отдыхать с предлогом: «Слишком мягкий и обходительный человек».

Странно, но такой подход вполне устроил руководство «Фиорентины». После ухода Пауло Соузы клубу нужен был именно тот человек, который объединит игроков в одну большую семью. Дебютный сезон у тренера не очень задался: клуб забрался всего лишь на восьмую строчку. Зато в этом розыгрыше Серии А «Фиорентина» обновила состав качественным молодняком и уже претендует на звание главного открытия сезона. После первых пяти туров команда забралась на вторую строчку. Правда, Пиоли утверждает: «Не стоит смотреть на место в таблице сейчас. Нужно оценивать выступление команды после завершения чемпионата. Пока мы идем в отличном ритме, но нужно еще во многом прибавить».

Джованни Симеоне, Марко Пьяца, Альбан Лафон, Марко Бенасси – главные звезды этого янгстерского коллектива. А Федерико Кьеза – их главный лидер.