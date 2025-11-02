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Стефано Пиоли
Статистика
Стефано Пиоли - статистика
Италия
19 октября 1965 (61)
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Италия. Серия А 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
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Италия. Серия А 2022/2023
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Италия. Серия А 2021/2022
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Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Команда
И
В
П
Н
Фиорентина
10
0
6
4
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
0 : 1
02.11.2025
Лечче
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
3 : 0
29.10.2025
Фиорентина
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2 : 2
26.10.2025
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
2 : 1
19.10.2025
Фиорентина
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
1 : 2
05.10.2025
Рома
Италия. Серия А, 5 тур
Пиза
0 : 0
28.09.2025
Фиорентина
Италия. Серия А, 4 тур
Фиорентина
1 : 2
21.09.2025
Комо
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 3
13.09.2025
Наполи
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
0 : 0
31.08.2025
Фиорентина
Италия. Серия А, 1 тур
Кальяри
1 : 1
24.08.2025
Фиорентина
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