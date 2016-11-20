Пять причин, почему возрождение «Интера» неизбежно

Деньги есть

Когда в «Интер» приходил Эрик Тохир, болельщики ждали чудес. Напрасные ожидания и начальные восторги ни к чему не привели. «Интер» валился все ниже, а решения нового президента клуба не всегда поддавались обычной логике. Этим летом Тохир окончательно понял, что бесполезно тратит собственные деньги, поэтому пошел на сделку с китайцами. Концерн Sunning Holdings Group теперь владеет «Интером», а Тохир по-прежнему сохраняет кресло президента под собой, но скорее номинального. Плоды этого решения есть уже сейчас. «Интер» готов тратить любые деньги, чтобы снова собрать победную команду. Хотя иногда вокруг клуба ходят странные слухи. Говорят, например, что летом 2017 года «Интер» выплатит 50 миллионов евро отступных за тренера Диего Симеоне.

Топовые игроки

Результаты «Интера» в последнее время никак не соотносятся с составом команды. Подбор игроков в клубе позволяет бороться за попадание в Лигу чемпионов, но пока что-то не складывается. Пришел из «Лацио» главный трудяга итальянского футбола Антонио Кандрева, уже не первый сезон пашет в основе хорватский вундеркинд Перишич. Голкипер Самир Ханданович давно входит в список топовых вратарей Европы. В Италии игроками такого уровня сейчас обладают еще «Ювентус», «Наполи» и «Рома». Остальным иметь подобный состав не позволяют отсутствие денег или подмоченная в последние годы репутация.

Звездный статус Икарди

Мауро Икарди – самый парадоксальный футболист Серии А. Все считают аргентинца большущим талантом, но при этом даже собственные болельщики его ненавидят. Икарди врет в автобиографии про фанатов, уводит жену у бывшего лучшего друга, не стесняется открыто ссориться со всем окружением. Зато в 12 матчах нынешнего сезона он наколотил уже 10 голов и сделал три голевых паса. Осталось только забить в миланском дерби, где Икарди не отличался ни разу в своей жизни. «Я не знаю, почему «Интер» всегда пропускает. Такое ощущение, что мир восстал против нас», – говорил Мауро после проигранного матча «Саутгемптону» в Лиге Европы. Сам он готов пойти против всех, что «Интеру» только на пользу. В ближайшие годы Мауро еще пошумит.

Возрождение традиций

«Интер» по ходу сезона сменил главного тренера, пригласив бывшего наставника «Лацио» Стефано Пиоли. Почти сразу к нему в помощники призвали аргентинского защитника Вальтера Самуэля, выступавшего за «Интер» девять лет. Самуэль будет помогать тренеру и игрокам находить общий язык друг с другом, но он уже не первый человек, кого в клубе подтягивают к руководству. Вице-президентом «Интера» является Хавьер Дзанетти, почти всю сознательную карьеру трудившийся на благо клуба в качестве футболиста. Подобную практику по приглашению в клуб людей, которым не безразлично его имя, хотят практиковать и в «Милане». Но другой миланской команде до «Интера» в этом плане еще далеко.

Великое имя

18 раз «Интер» выигрывал чемпионат Италии. Трижды команда побеждала в Лиге чемпионов и турнире-предшественнике этого соревнования. Последний громкий успех клуба связан с именем Жозе Моуринью, который в 2010 году смог привести «Интер» к победе в главном клубном европейском турнире. После этого в команде началась полнейшая деградация, но подобное происходит и с конкурирующим с командой «Миланом». Здесь тоже решили продать клуб китайцам, но при этом подтягивают к основе команды все больше собственных воспитанников. У «Интера» другой путь, основанный на великом имени и приглашении именитых игроков из любых других стран. Путь, который тоже должен привести к успеху.

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