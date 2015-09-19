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  • «Челси» - «Арсенал», «Наполи» - «Лацио», «Боруссия» - «Байер» и другие суперматчи выходных

«Челси» - «Арсенал», «Наполи» - «Лацио», «Боруссия» - «Байер» и другие суперматчи выходных

<p><em>«Челси» постарается вырулить из крутого пике. «Марсель» и «Лион» проведут первый топ-матч с начала французского сезона. Динамовская молодежь должна реабилитироваться перед своими фанатами. «Бомбардир» рассказывает о главном, что подарит нам предстоящий футбольный уик-энд. </em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Россия</strong></span></p> <p><em>18 сентября 19:00 Ростов – Анжи<br /> 19 сентября 16:00 Терек – Уфа<br /> 19 сентября 19:00 Кубань – Спартак<br /> 20 сентября 13:30 Мордовия – ЦСКА<br /> 20 сентября 17:00 Зенит – Амкар<br /> 20 сентября 19:30 Локомотив – Крылья Советов<br /> 21 сентября 16:30 Урал – Краснодар<br /> 21 сентября 19:00 Динамо – Рубин</em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1442508454_Динамо.JPG" style="width:720px" /></em></p> <p>«Рубин» уволил тренера, «Динамо» бездарно и продолжает наигрывать молодежь. Казалось бы, что здесь такого примечательного? Обе команды находятся далеко от своей лучшей формы, но в ближайшие выходные обязательно соберутся. Пора уже начинать играть в футбол!  Динамовской молодежи нужно доказать своим болельщикам, что запал команды еще не иссяк. Разгромное поражение от «Краснодара» в предыдущем туре больно ударило по амбициям москвичей. Вся эйфория спала и теперь понятно: нынешнее «Динамо» не способно на одном дыхании бодро идти по дистанции. Но может подопечные Кобелева докажут обратное? «Рубин», отправивший в отставку Рината Билялетдинова, идеально подходит на роль раздражителя.</p> <p>Из других матчей выделим противостояние «Мордовии» и ЦСКА. Вице-чемпион сначала упустил шанс убежать вперед в таблице, пропустив от «Зенита» на 88-й минуте, а затем проиграл матч в Лиге чемпионов. Леониду Слуцкому нужно возвращать свой коллектив на победные рельсы. Соперники не дремлют и вот-вот готовы настичь своих московских оппонентов.  Рекомендуем к просмотру и встречу «Урала» против «Краснодара». Обе команды готовы к тому, чтобы показать яркий футбол. А Александр Ерохин (за ним следите персонально) получит шанс сделать себе еще одну хорошую рекламу.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=442674" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 9-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442508652_Озил.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Англия</strong></span></p> <p><em>19 сентября 14:45 Челси – Арсенал<br /> 19 сентября 17:00 Астон Вилла – Вест Бромвич<br /> 19 сентября 17:00 Борнмут – Сандерленд<br /> 19 сентября 17:00 Ньюкасл – Уотфорд<br /> 19 сентября 17:00 Сток Сити – Лестер<br /> 19 сентября 17:00 Суонси – Эвертон<br /> 19 сентября 19:30 Манчестер Сити – Вест Хэм<br /> 20 сентября 15:30 Тоттенхэм – Кристал Пэлас<br /> 20 сентября 18:00 Ливерпуль – Норвич<br /> 20 сентября 18:00 Саутгемптон – Манчестер Юнайтед</em></p> <p>Лондонский «Челси» порадовал своих поклонников в Лиге чемпионов. «Маккаби» был уверенно бит со счетом 4:0, но беды все равно избежать не удалось. Педро и Виллиан пропустят предстоящую встречу с «Арсеналом» из-за повреждений. С тем самым «Арсеналом», который просто «покорил» собственных болельщиков провальным выступлением в матче с загребским «Динамо». «Я хочу, чтобы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» проигрывали в чемпионате, но лучше выступали в Лиге чемпионов», -  Жозе Моуринью не упустил случая лишний раз напомнить о своем существовании. Посмотрим, удастся ли его «Челси» нанести «Арсеналу» второе поражение в сезоне. Пока у команды Венгера дела в Премьер-лиге <a href="https:///england/table" target="_blank">идут неплохо</a>, в отличие от оппонентов из «синей» части Лондона.</p> <p>Не стоит забывать и про манчестерские коллективы. Чудовищное выступление на европейское арене должно сыграть на самолюбии обоих грандов из Манчестера. «Сити» придется лишний раз доказывать свое могущество в игре с «Вест Хэмом». Не забывайте, что подопечные Билича очень любят болезненно жалить и обыгрывать фаворитов! «Манчестер Юнайтеду» же предстоит испытание в матче «Саутгемптоном», который пока сам не понимает, во что хочет играть. Быть может, поймет уже в эти выходные.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=442355" target="_blank">Птица-говорун. Самые глупые высказывания Жозе Моуринью о сезоне</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442508665_Кампл.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Германия</strong></span></p> <p><em>18 сентября 21:30 Майнц – Хоффенхайм<br /> 19 сентября 16:30 Вольфсбург – Герта<br /> 19 сентября 16:30 Гамбург – Айнтрахт<br /> 19 сентября 16:30 Вердер – Ингольштадт<br /> 19 сентября 16:30 Кельн – Боруссия Менхенгладбах<br /> 19 сентября 16:30 Дармштадт – Бавария<br /> 20 сентября 16:30 Штуттгарт – Шальке<br /> 20 сентября 18:30 Боруссия Дортмунд – Байер<br /> 20 сентября 18:30 Аугсбург – Ганновер</em></p> <p>«Шмелиная» сказка должна продолжаться! Дортмундская «Боруссия» уверенно начала сезон, показав свою силу на командах второго десятка. Теперь пришло время брать новую высоту. Леверкузенский «Байер» пока выступает хоть и не слишком успешно, но выглядит способным оказать дортмундцам необходимое сопротивление. Главную победу тренер «аптекарей» Рогер Шмидт одержал в межсезонье, когда все-таки переманил к себе в команду <a href="https:///player/16154" target="_blank">Кевина Кампля</a>. Год назад «Боруссия» увела этого полузащитника прямо из-под носа у «Байера», а теперь пришло время Леверкузена наконец-то сказать свое слово. Скажется ли это на ходе предстоящего матча? Утверждать сложно. Но смотреть за этим обязательно надо. Первая проверка и настоящее испытание для «Боруссии» вот-вот начнется!</p> <p>Искушенным любителям Бундеслиги стоит понаблюдать за встречей «Хоффенхайма» и «Майнца». Обе команды еще не полностью продемонстрировали свои умения, набирают форму, однако чем-то точно способны удивить. Обратите внимание и на «Шальке». Так уж задумано, что именно в этой команде сейчас собрана перспективная немецкая молодежь. Через два-три года эти парни будут покорять Европу! Начинайте следить за ними уже сейчас.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442508735_Сольдадо.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Испания</strong></span></p> <p><em>18 сентября 21:30 Хетафе – Малага<br /> 19 сентября 17:00 Реал – Гранада<br /> 19 сентября 19:15 Валенсия – Бетис<br /> 19 сентября 21:30 Эйбар – Атлетико Мадрид<br /> 19 сентября 23:00 Реал Сосьедад – Эспаньол<br /> 20 сентября 13:00 Севилья – Сельта<br /> 20 сентября 17:00 Депортиво – Спортинг Хихон<br /> 20 сентября 19:15 Вильярреал – Атлетик Бильбао<br /> 20 сентября 21:30 Лас-Пальмас – Райо Вальекано<br /> 20 сентября 21:30 Барселона – Леванте</em></p> <p>«Желтая субмарина» в нынешнем сезоне пока плывет только вперед. «Вильярреал», за которым вся Россия следила весь прошлый футбольный год, постепенно набирает обороты. Дениса Черышева там уже нет, но и без него команда рвется к вершине турнирной таблицы. <a href="https:///player/10732" target="_blank">Роберто Сольдадо</a> – новый кумир болельщиков «Вильярреала». С уходом Черышева и Вьетто фанаты не знали, что приготовит им судьба. А приготовила она им вполне приличное блюдо! Сольдадо, два года просидевший на скамейке в «Тоттенхэме», навыков не растерял и всерьез настроен вырваться в лучшие бомбардиры Примеры.  «Атлетик Бильбао» - прекрасный соперник, который играет сам и при этом дает играть другим. Баски уже хлопнули «Барселону» в Суперкубке, потом притормозили, но им же никто не мешает снова начать показывать яркий футбол и побеждать.</p> <p>Не нравятся «Вильярреал» и «Атлетик Бильбао»? Рекомендуем посмотреть на «Севилью»! Подопечные Эмери в начале чемпионата игрой в обороне не впечатляют, поэтому в матче с «Сельтой» следует ожидать много забитых мячей с обеих сторон. И на Евгения Коноплянку лишний раз полюбоваться можно. В Лиге чемпионов он всего за несколько минут умудрился <a href="https:///articles?id=442629" target="_blank">сотворить шедевр</a>.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442508813_Наполи.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Италия</strong></span></p> <p><em>19 сентября 19:00 Удинезе – Эмполи<br /> 19 сентября 21:45 Милан – Палермо<br /> 20 сентября 13:30 Кьево – Интер<br /> 20 сентября 16:00 Аталанта – Верона<br /> 20 сентября 16:00 Болонья – Фрозиноне<br /> 20 сентября 16:00 Дженоа – Ювентус<br /> 20 сентября 16:00 Рома – Сассуоло<br /> 20 сентября 16:00 Торино – Сампдория<br /> 20 сентября 19:00 Карпи – Фиорентина<br /> 20 сентября 21:45 Наполи – Лацио</em></p> <p>Привет из Италии нам шлют «Наполи» и «Лацио». В последнем туре предыдущего сезона эти команды оспаривали последнюю путевку в Лигу чемпионов. Тогда уверенную победу одержал «Лацио», а игру «Наполи» испортил ужасно исполненный Гонсало Игуаином пенальти. Теперь дела обстоят немножко по-другому. В «Наполи» избавились от Бенитеса, назначив на пост тренера бывшего наставника «Эмполи» Сарри. Команда при нем еще ищет свою игру, но уже выступает значительно ярче и интереснее. «Лацио», напротив, погряз в проблемах и не знает, что делать дальше. Игра с «Удинезе» (2:0) немного поправила положение, но едва ли за один матч удалось решить все проблемы. А вдруг? Узнаем уже скоро.</p> <p>Хотите посмотреть на Марио Балотелли? Да, этот парень еще напомнит о себе. В матче с «Интером» Марио вышел на замену и едва не стал героем. К несчастью для болельщиков «Милана», Самир Ханданович в тот вечер был на высоте. Почти на высоте сейчас и «Рома», которой предстоит встреча с «Сассуоло». Пока эти команды соседствуют в турнирной таблице, но очная встреча может все изменить. «Рома» - фаворит. Как же, наверное, приятно болельщикам римского клуба сейчас читать эти слова.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442508827_Вальбуэна.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Франция</strong></span></p> <p><em>18 сентября 21:30 Ренн – Лилль<br /> 19 сентября 18:30 Реймс – ПСЖ<br /> 19 сентября 21:00 Анжер – Труа<br /> 19 сентября 21:00 Генгам – Газелек<br /> 19 сентября 21:00 Бастия – Ницца<br /> 19 сентября 21:00 Кан – Монпелье<br /> 20 сентября 15:00 Бордо – Тулуза<br /> 20 сентября 18:00 Монако – Лорьян<br /> 20 сентября 18:00 Сент-Этьен  - Нант<br /> 20 сентября 22:00 Марсель – Лион</em></p> <p>Десертом в нашем анонсе идет Франция. Французский чемпионат – зрелище для подготовленного зрителя. Но главное, что вам следует знать: там очень хорошо умеют болеть. Особенно на «Велодроме», где местный «Марсель» будет принимать «Лион».  Уже скоро петербургскому «Зениту» предстоит встреча с «Лионом» в Лиге чемпионов, а пока вы сами можете понаблюдать и оценить силу французской команды. Бельгийский «Гент» вот уже оценил, умудривший в меньшинстве отобрать у французов важнейшие турнирные очки. Персонального внимания заслуживает персона Александра Ляказетта. Да-да, этот парень еще не уехал в лондонский «Арсенал»! У него есть еще сезон, чтобы покорить Францию вместе с «Лионом».</p> <p>«Монако», не сумевший попасть в Лигу чемпионов через сито квалификации, довольствуется еврокубком послабее и национальным чемпионатом. Тут и молодежь можно обкатать, и силу свою показать. Стефан Эль-Шаарави, стремящийся показать миру свой никуда не девшийся талант, готовится стать звездой Лиги 1. И мы сейчас совершенно серьезно. Марсьяль уехал в «Манчестер Юнайтед», а «Монако» кому-то тащить надо! Встреча с «Лорьяном» - лишний повод посмотреть за игрой монегасков, для которых каждый матч сейчас является большой проверкой на прочность.</p>

Италия. Серия А Весь мир Лацио Наполи Байер Челси Игуаин Гонсало Озил Месут Вальбуэна Матье Виллиан Педро Сольдадо Роберто Кампль Кевин Кобелев Андрей Моуринью Жозе Бенитес Рафаэль Пиоли Стефано Сарри Маурицио
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