Пиоли отказал «Роме» ради клуба Роналду

«Рома» рассматривала Стефано Пиоли в качестве замены Даниэле Де Росси на посту главного тренера команды. По данным Corriere dello Sport, во вторник руководство римлян связалось с бывшим главным тренером «Милана», но он отклонил предложение.

Ранее стало известно, что Пиоли близок к назначению главным тренером «Аль-Насра», в котором играет Криштиану Роналду

Сегодня «Рома» объявила об отставке Де Росси.

Вчера «Аль-Наср» сообщил об увольнении Луиша Каштру с поста главного тренера команды.

58-летний Пиоли покинул «Милан» по окончании прошлого сезона. За карьеру он возглавлял 12 клубов, он никогда не тренировал за пределами Италии.

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