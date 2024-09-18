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    Пиоли отказал «Роме» ради клуба Роналду

    «Рома» рассматривала Стефано Пиоли в качестве замены Даниэле Де Росси на посту главного тренера команды. По данным Corriere dello Sport, во вторник руководство римлян связалось с бывшим главным тренером «Милана», но он отклонил предложение.

    Ранее стало известно, что Пиоли близок к назначению главным тренером «Аль-Насра», в котором играет Криштиану Роналду

    • Сегодня «Рома» объявила об отставке Де Росси.
    • Вчера «Аль-Наср» сообщил об увольнении Луиша Каштру с поста главного тренера команды.
    • 58-летний Пиоли покинул «Милан» по окончании прошлого сезона. За карьеру он возглавлял 12 клубов, он никогда не тренировал за пределами Италии.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

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    Источник: Corriere dello Sport

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    18.09.2024 12:34
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