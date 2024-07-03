Экс-тренер «Милана» близок к назначению в саудовский клуб Бензема

Переговоры саудовского «Аль-Иттихада» с 58-летним тренером Стефано Пиоли находятся на продвинутой стадии. Стороны находятся на продвинутой стадии и им осталось уладить лишь детали. После этого специалист станет главным тренером команды, за которую выступают Карим Бензема и Нголо Канте.

Последним местом работы Пиоли был «Милан», откуда он был уволен по окончании минувшего сезона.

В прошедшем чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» занял 5-е место и расстался с главным тренером Марсело Гальярдо.