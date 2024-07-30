Игрок «Локомотива» может стать одноклубником Канте и Бензема

На левого защитника «Локомотива» Марио Митая появился претендент из Саудовской Аравии.
Это «Аль-Иттихад», за который выступают Нголо Канте, Карим Бензема и другие известные футболисты.
Потенциальная сделка оценивается в 6-7 миллионов евро.
- В прошлом сезоне фулбек «Локо» провел 27 матчей без голевых действий.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
- Албанец полностью провел 3 игры на групповом этапе Евро-2024.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны «Ювентуса», «Галатасарая» и «Бреста».
Источник: «Матч ТВ»