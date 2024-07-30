Игрок «Локомотива» может стать одноклубником Канте и Бензема

На левого защитника «Локомотива» Марио Митая появился претендент из Саудовской Аравии.

Это «Аль-Иттихад», за который выступают Нголо Канте, Карим Бензема и другие известные футболисты.

Потенциальная сделка оценивается в 6-7 миллионов евро.