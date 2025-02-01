Митай прокомментировал уход из «Локомотива»

Уже бывший защитник «Локомотива» Марио Митай попрощался с командой и болельщиками.

Албанца выкупил «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

С 2022 года Марио провел за «Локо» 49 матчей.

В этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Митай провел 12 матчей, забил гол, сделал 2 ассиста.

«Спасибо, «Локомотив». Мне было приятно провести два года в таком большом клубе. Спасибо за то, что помогли мне улучшить человеческие и профессиональные качества. Я хочу поблагодарить руководство клуба, игроков, тренеров, медицинский персонал и всех тех, с кем я работал в течение этих лет.

Но больше всего я хочу поблагодарить всех фанатов «Локомотива», которые всегда поддерживали меня – и в хорошие, и в плохие моменты. Вы будете занимать особое место в моeм сердце», – написал Митай в соцсети.