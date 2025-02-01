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Митай прокомментировал уход из «Локомотива»

Уже бывший защитник «Локомотива» Марио Митай попрощался с командой и болельщиками.

  • Албанца выкупил «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.
  • С 2022 года Марио провел за «Локо» 49 матчей.
  • В этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Митай провел 12 матчей, забил гол, сделал 2 ассиста.

«Спасибо, «Локомотив». Мне было приятно провести два года в таком большом клубе. Спасибо за то, что помогли мне улучшить человеческие и профессиональные качества. Я хочу поблагодарить руководство клуба, игроков, тренеров, медицинский персонал и всех тех, с кем я работал в течение этих лет.

Но больше всего я хочу поблагодарить всех фанатов «Локомотива», которые всегда поддерживали меня – и в хорошие, и в плохие моменты. Вы будете занимать особое место в моeм сердце», – написал Митай в соцсети.

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Источник: «Бомбардир»

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01.02.2025 21:41
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Комментарии (2)
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Красногорск_Фан
1738484534
Ни фига мы минтая не поддерживали. Та еще дыра. Надеюсь на его место такую же не взяли или еще хуже
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ss21
1738487265
Молодец. Хорошие слова сказал, так все легионеры должны говорить.
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