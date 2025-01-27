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  • Названа сумма отступных за защитника «Локомотива» Митая для саудовского клуба

Названа сумма отступных за защитника «Локомотива» Митая для саудовского клуба

Агент защитника Марио Митая Константинис Георгопалис рассказал о сумме возможного выкупа игрока у «Локомотива». Футболист с сентября прошлого года выступает на правах аренды за «Аль-Иттихад».

«У клуба есть опция о выкупе Марио у «Локомотива» за 6 миллионов евро, которая может быть использована до июня следующего года в любой день», – сказал Георгопалис.

  • Журналист Иван Карпов сообщал о намерении «Аль-Иттихада» оформить полноценный трансфер 21-летнего игрока сборной Албании.
  • В саудовском клубе Митай провел 15 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
  • Албанец, родившийся в Греции, в начале нынешнего сезона также сыграл в 4 встречах за «Локомотив», в которых сделал 2 ассиста.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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