Газзаев считает, что Миранчуку стоило выбрать другую лигу вместо МЛС

Валерий Газзаев оценил трансфер Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед».

«Месси показал остальным футболистам дорогу. Я так понимаю, что Алексею предложили хорошие условия, от которых он не смог отказаться.

Ему скоро 29 лет, наверняка он подписал хороший контракт. Российские футболисты давно не уезжали в МЛС.

Алексей сам выбрал этот путь, но контракт с саудовским клубом мог бы быть более интересным с точки зрения футбола и финансов.

Лучше было бы ему подписать контракт с одним из ведущих клубов из Саудовской Аравии. Саудовская лига сейчас набирает обороты и выходит на новый уровень популярности», – сказал Газзаев.