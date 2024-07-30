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  • Газзаев считает, что Миранчуку стоило выбрать другую лигу вместо МЛС

Газзаев считает, что Миранчуку стоило выбрать другую лигу вместо МЛС

30 июля 2024, 23:37
2

Валерий Газзаев оценил трансфер Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед».

«Месси показал остальным футболистам дорогу. Я так понимаю, что Алексею предложили хорошие условия, от которых он не смог отказаться.

Ему скоро 29 лет, наверняка он подписал хороший контракт. Российские футболисты давно не уезжали в МЛС.

Алексей сам выбрал этот путь, но контракт с саудовским клубом мог бы быть более интересным с точки зрения футбола и финансов.

Лучше было бы ему подписать контракт с одним из ведущих клубов из Саудовской Аравии. Саудовская лига сейчас набирает обороты и выходит на новый уровень популярности», – сказал Газзаев.

  • «Атланта Юнайтед» выкупила Миранчука за 12 или 15 млн евро, заключив с ним контракт по схеме «3+1».
  • Хавбек был в «Аталанте» с сентября 2020-го.
  • Его статистика: 98 матчей, 13 голов, 19 ассистов.
  • Алексей – воспитанник «Локомотива».

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Источник: Metaratings
США. МЛС Саудовская Аравия. Премьер-лига Атланта Юнайтед Миранчук Алексей Газзаев Валерий
Комментарии (2)
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russkiisergei
1722410792
Пёс опять про деньги! Когда он нажрётся? с Алании всё высосал. и тут ему деньги интересны!
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