Газзаев считает, что Миранчуку стоило выбрать другую лигу вместо МЛС

Валерий Газзаев оценил трансфер Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед».
«Месси показал остальным футболистам дорогу. Я так понимаю, что Алексею предложили хорошие условия, от которых он не смог отказаться.
Ему скоро 29 лет, наверняка он подписал хороший контракт. Российские футболисты давно не уезжали в МЛС.
Алексей сам выбрал этот путь, но контракт с саудовским клубом мог бы быть более интересным с точки зрения футбола и финансов.
Лучше было бы ему подписать контракт с одним из ведущих клубов из Саудовской Аравии. Саудовская лига сейчас набирает обороты и выходит на новый уровень популярности», – сказал Газзаев.
- «Атланта Юнайтед» выкупила Миранчука за 12 или 15 млн евро, заключив с ним контракт по схеме «3+1».
- Хавбек был в «Аталанте» с сентября 2020-го.
- Его статистика: 98 матчей, 13 голов, 19 ассистов.
- Алексей – воспитанник «Локомотива».
Источник: Metaratings